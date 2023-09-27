Haberler Yaşam Haberleri İnternetten tanıştığı kişi tuzağa çekti... 50 bin lirasını gasp edip evden attılar
Giriş Tarihi: 27.9.2023 14:10 Son Güncelleme: 27.9.2023 14:20

İnternetten tanıştığı kişi tuzağa çekti... 50 bin lirasını gasp edip evden attılar

İstanbul Bakırköy’de ikamet eden 19 yaşındaki Y.C.A. internet üzerinden tanıştığı Ceren Ç.(28) ile arkadaşlık için 3 bin liraya anlaştı, Y.C.A. verilen adrese gidince bankadan çektiği 50 bin lirasını alıp onu zorla dışarı attılar. Şikayet üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ceren Ç. ve Hüseyin D.’yi gözaltına aldı. Cinsiyet değiştirdikleri öğrenilen Ceren Ç. ve Hüseyin D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ceren Ç. tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İnternetten tanıştığı kişi tuzağa çekti... 50 bin lirasını gasp edip evden attılar

Bakırköy Cevizlik Mahallesi'nde 20 Eylül günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Y.C.A. internet üzerinden Ceren Ç. isimli biriyle tanıştı.

Arkadaşlıkları karşılığında Y.C.A. 3 bin lira ödeme yapacaktı. Bankaya gitti 50 bin lira para çekip Ceren Ç.'nin verdiği adrese gitti.

Adreste Ceren Ç.'ye ödeme yapacakken bir kişi daha geldi ikili Y.C.A.'nın bankadan çektiği 50 bin lirasını da alıp onu evden attı.

TUZAĞA ÇEKEN TUTUKLANDI

Arkadaşlık için gittiği evde gaspa uğrayan Y.C.A. hemen polise gidip şikayetçi oldu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin de cinsiyet değiştirdiği öğrenildi. Sosyal medyada Ceren Ç. ismini kullanan Mahsun Ç. ve Hüseyin D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Mahsun Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Hüseyin D. adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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İnternetten tanıştığı kişi tuzağa çekti... 50 bin lirasını gasp edip evden attılar
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