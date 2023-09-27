İnternetten tanıştığı kişi tuzağa çekti... 50 bin lirasını gasp edip evden attılar

Bakırköy Cevizlik Mahallesi'nde 20 Eylül günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Y.C.A. internet üzerinden Ceren Ç. isimli biriyle tanıştı.
Arkadaşlıkları karşılığında Y.C.A. 3 bin lira ödeme yapacaktı. Bankaya gitti 50 bin lira para çekip Ceren Ç.'nin verdiği adrese gitti.
TUZAĞA ÇEKEN TUTUKLANDI
Arkadaşlık için gittiği evde gaspa uğrayan Y.C.A. hemen polise gidip şikayetçi oldu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin de cinsiyet değiştirdiği öğrenildi. Sosyal medyada Ceren Ç. ismini kullanan Mahsun Ç. ve Hüseyin D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Mahsun Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Hüseyin D. adli kontrol şartı ile serbest kaldı.