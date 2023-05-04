İnternetten tanıştıkları kadınları evlerine çağırıp gasp ettiler

Pendik'te Şubat ayında meydana gelen 3 ayrı gasp olayı iddialara göre şöyle yaşandı. Mina Z. internet üzerinden tanıştığı erkek arkadaşlarının evine gitmek üzere bir taksi çağırdı. Taksici Mehmet Y. ile birlikte gidecekleri evin önüne geldiklerinde ellerinde silah iki kişi karşılarına dikildi.