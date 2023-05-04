İnternetten tanıştıkları kadınları evlerine çağırıp gasp ettiler

İstanbul Pendik'te sosyal medya üzerinden tanıştıkları kadınları evlerine davet edip kadınları silah zoruyla gasp eden 2 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüpheliler Bartu T. ve Şafak A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Pendik'te Şubat ayında meydana gelen 3 ayrı gasp olayı iddialara göre şöyle yaşandı. Mina Z. internet üzerinden tanıştığı erkek arkadaşlarının evine gitmek üzere bir taksi çağırdı. Taksici Mehmet Y. ile birlikte gidecekleri evin önüne geldiklerinde ellerinde silah iki kişi karşılarına dikildi.
AYAKLARINA ÇAĞIRIP GASP ETTİLER
Peş peşe yaşanan gasp olaylarının ardından şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Gasp Büro dedektifleri çalışma başlattı. Yapılan kamera çalışmalarında şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler iddiaya göre sosyal medyadan arkadaşlık bahanesiyle özellikle yabancı uyruklu kadınları ağlarına düşürüp eğlenceli vakit geçirme vaadiyle evlerine davet ediyorlardı. Ardından da evlerinin önüne taksiyle gelen genç kadınları ve onları getiren taksi şoförlerini gasp ediyorlardı.
2 GASPÇI TUTUKLANDI
Kimlikleri tespit edilen 2 gaspçı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden Bartu T. Gayrettepe'deki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şafak A. ise Pendik İlçe Emniyetten sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Gaspçılardan Şafak A.'nın daha önceden 21 ayrı suç kaydı olduğu öne sürüldü.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan olay anına dair güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde taksici gelip park ettiğinde ellerinde silahla gelen gaspçıların para ve telefonları alıp gittiği görülüyor.