İnternetten uyuşturucu ticaretine 100 tutuklama

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalarda, zehir tacirlerinin polisin takibine yakalanmamak için internet üzerinden pazarladıkları uyuşturucu maddelerin ücretini de kripto parayla aldıkları belirlendi. Eskişehir merkezli 11 ilde; 150 ekip, 500 personel, 11 narkotik dedektör köpeği ve hava destekli unsurların katılımıyla 7 farklı adrese eşzamanlı 'Narkoçelik-34' operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 103 şüpheliden 100'ü tutuklandı. Operasyonlarda görev alan polisleri tebrik eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yüzde 97 oranında başarıya ulaşıldığını kaydetti.