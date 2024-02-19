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Giriş Tarihi: 19.2.2024 09:42 Son Güncelleme: 19.2.2024 09:43

İnterpol Europol Dairesi Başkanlığınca aranan araç Tunceli’de bulundu

Almanya’da çalınan ve İnterpol Europol (Avrupa Polis Teşkilatı) tarafından uluslararası düzeyde aranan araç, Tunceli’de emniyetin düzenlediği operasyonla bulundu.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
İnterpol Europol Dairesi Başkanlığınca aranan araç Tunceli’de bulundu

Tunceli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışında çalıntı olarak aranan gümrük kaçağı araç ele geçirdi. 2016 yılında Türkiye'ye giriş yaptığı ancak bugüne kadar çıkış yapmadığı tespit edilen gümrük kaçağı lüks araç Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar sonucu Tunceli merkez Atatürk Mahallesi'nde bir binanın kapalı otoparkında ele geçirildi.

El konulan aracın şase numarasından yapılan sorgulamasında aracın İnterpol Europol Daire Başkanlığınca Almanya'dan çalıntı araç olarak uluslararası düzeyde arandığı tespit edildi.

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İnterpol Europol Dairesi Başkanlığınca aranan araç Tunceli’de bulundu
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