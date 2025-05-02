Interpol-Europol’ün Kırmızı Bültenle aradığı hükümlü Çukurova Havalimanında yakalandı

Alınan bilgiye göre Interpol-Europol Daire Başkanlığınca Kırmızı Bültenle aranan ve ayrıca Elazığ Yerel İlamat masasınca "Cebir tahdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve silahla tahdit" suçlarından toplam 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aramam A.P. adlı kişinin APİ-PNR sistemine aranan şahıs olarak düştüğü anlaşıldı.

Bugün saat 10.30'da KKTC'den kalkarak Çukurova Uluslararası havalimanına gelen uçakta pasaport kontrolünde polisin dikkatinden kaçamayan A.P., polis ekibi tarafından Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak sevk edildi.