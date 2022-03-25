Haberler Yaşam Haberleri İnterpol tarafından aranan kişi sahte kimlikle yakalandı
Giriş Tarihi: 25.3.2022 15:02

İnterpol tarafından aranan kişi sahte kimlikle yakalandı

AA
İnterpol tarafından aranan kişi sahte kimlikle yakalandı

Trabzon'da karıştığı birçok suçtan aranan ve Gürcistan'dan iadesi istenen şüpheli, kardeşi adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Trabzon'da farklı suçlara karışmış ve firarda olan kişilere yönelik çalışmalarda, kentte birçok suça karışan, hakkında değişik mahkemelerce verilmiş yakalama kararı bulunan ve Gürcistan'da firari olarak yaşarken iadesi istenen, İnterpol kayıtlarında aranan S.B'nin yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edildi.

KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda Antalya'da olduğu belirlenen S.B, kardeşine ait kimlikle yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, Trabzon'a getirilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Aşk üçgeninde karısını vurup sevgilisine ormanda ateş etme oyunu!
Son Dakika Haberi: İşte yeni seçim kanunu düzenlemesi! Yasa teklifi neler getiriyor...
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşünde çok net S-400 yanıtı: Bunların bütün işi ortalığı karıştırmak...
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Çiftçiden gelir garantili alım
Son dakika: A Milli Takım'ın Dünya Kupası şansı kalmadı! Portekiz karşısında fırsat teptik...
Kerem Tunçeri ile ifşacısı Elif Şen mahkemeyi boşuna oyaladı!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: Eğitimde metaverse dönemi geliyor
Gelmiyor gelmemekte olan
Son dakika | Lavrov'dan çok sert açıklama: Batılılar topyekün, hibrit bir savaş ilan etti
SON DAKİKA: Diyarbakır sanayi sitesinde patlama! Yaralılar var; Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi
ARKADAŞINA GÖNDER
İnterpol tarafından aranan kişi sahte kimlikle yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA