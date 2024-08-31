Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı

"HEPSİ TEK TEK KAZDIKLARI KUYULARA DÜŞECEKLER"

Şüphelilerin; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya örgüte üye olma', 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Kasten öldürme', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Cinsel suçlar', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Dolandırıcılık', 'Kara para aklama', 'İnsan ticareti' ve 'Göçmen kaçakçılığı' suçlarından arama kayıtları olduğu tespit edildi. Şüpheliler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilerek sınır dışı işlemleri başlatıldı. Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsi tek tek kazdıkları kuyulara düşecekler" dedi.