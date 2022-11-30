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Giriş Tarihi: 30.11.2022 11:08

Interpol’ün aradığı araçları İstanbul’da ele geçirdiler

Yurt dışından turistik kolaylıklardan yararlanılarak getirilen çalıntı lüks araçları satan ve 27 milyon liralık kamu zararı oluşturan 37 kişi operasyonla yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Interpol’ün aradığı araçları İstanbul’da ele geçirdiler

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinesinde "Lüks Oto Kaçakçılığı" operasyonu düzenledi. Ülkemize "Geçici İthalat" başta olmak üzere bazı turistik kolaylıklardan yararlanılarak getirilen, İsveç, Almanya, Hollanda, İngiltere, Polonya ve Fransa başta olmak üzere farklı ülkelerde "Çalıntı" kayıtları olan, Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından arandıkları belirlenen 19 lüks aracın sahte fatura ve sahte belgelerle satıldığı belirlendi.

19 lüks aracın süreleri dolmasına rağmen ülkemizden çıkarılmadığı saptandı. Araçların şase numaralarında oynamalar yapıldığı, noter vasıtasıyla trafik tescil işlemlerinin gerçekleştirildiği, hurdaya ayrılmış aynı marka ve model yerli plakalı bazı araçların şaselerinin, söz konusu araçlara çakıldığı ve araçların satılarak piyasaya sürüldüğü tespit edildi.

37 ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Gerçekleştirilen operasyonda 19 lüks araca el konuldu. Ele geçirilen ve piyasa değerleri toplamda 60 milyon lira olan 19 lüks aracın ülkemize getirilmesiyle oluşan tahmini kamu zararının 27 milyon lira olduğu ifade edildi.

Aralarında lüks oto galerisi sahiplerinin de bulunduğu 37 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 14 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 37 şüpheli "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda kaçak lüks otomobil satışlarında kullanılan çok sayıda belge de ele geçirildi.

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Interpol’ün aradığı araçları İstanbul’da ele geçirdiler
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