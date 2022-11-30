Interpol’ün aradığı araçları İstanbul’da ele geçirdiler

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinesinde "Lüks Oto Kaçakçılığı" operasyonu düzenledi. Ülkemize "Geçici İthalat" başta olmak üzere bazı turistik kolaylıklardan yararlanılarak getirilen, İsveç, Almanya, Hollanda, İngiltere, Polonya ve Fransa başta olmak üzere farklı ülkelerde "Çalıntı" kayıtları olan, Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından arandıkları belirlenen 19 lüks aracın sahte fatura ve sahte belgelerle satıldığı belirlendi.