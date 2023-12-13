Interpol’ün kırmızı bültenindeki isme İstanbul’da ‘KAFES’

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüklerinin yaptığı ortak çalışmada Interpol tarafından aranan Suriye uyruklu Muhuannad Aloqyah'ın, İstanbul'un Esenler ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde yaşadığı tespit edildi. Polisin yaptığı operasyonla yakalanan zanlının, 11 Aralık 2019'da Lübnan Beyrut Limanı'ndan Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı'na gelen gemide ele geçirilen 6 milyon 480 bin uyuşturucu hapın finansörü olduğu ortaya çıktı. Zanlının 2019 Aralık ayında hakkında arama kararı yokken Türkiye'ye giriş yaptığı, 2022 yılında Interpol tarafından kırmızı bülten yayınlandığı öğrenildi. Uyuşturucu finansörünün kırmızı bülten öncesinde vatandaşlık başvurusu yaptığı ve reddedildiği belirtildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Geleceğimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle, göçmen kaçakçılarıyla ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir. Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız" dedi.