İntihar değil cinayet çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde önceki gece saatlerinde tartıştığı sevgilisi Eda Kuş'un (29) cansız bedeni ile polis merkezine giden Erdinç Ballıkaya (34) işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Erdinç Ballıkaya ifadesinde, Kuş ile araçta tartıştıkları, genç kadının yanındaki tabancayı çıkarması üzerine meydana gelen arbedede silahın ateş aldığını iddia etti. Yapılan araştırmada Ballıkaya'nın araçta tartıştığı sevgilisi Kuş'u direk ateş ederek ya da arbede sırasında vurduğu tespit edildi.Olayın cinayet olması nedeniyle Ballıkaya'nın tutuklandığı öğrenildi. Eda Kuş'un geçtiğimiz Ocak ayında evli sevgilisi Erdinç Ballıkaya tarafından darp edildiği, şikayette bulunmasının ardından uzaklaştırma kararı çıktığı, daha sonra kendi isteğiyle verdiği dilekçeyle katilinin uzaklaştırma kararını kaldırttığı öğrenildi. 1 çocuk annesi Eda Kuş'un resmi olarak evli olduğu, eşinden ayrı yaşadığı, Erdinç Ballıkaya'nın da resmi evli olduğu, eşinden boşanmadığı için tartışma yaşandığı bildirildi.