Türkmenistanlı Nurshat’ı sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı

Samsun'un Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi'nde 26 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen olayda oto bakım servisinde silah sesi duyanlar, polise haber verdi. Olay yerine gelen polisler Samsun Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Türkmenistan uyruklu Nurshat Muhammedova'nın cesedi ile karşılaştı. Yanında tabanca bulunup, vücudunda tek kurşun girişi olduğunu tespit edilen Muhammedova'nın cenazesi, otopsinin ardından Ankara'da toprağa verildi.

Olay sonrası asayiş şube ekipleri Muhammedova'nın iş yeri sahibi sevgilisi Kenan Pala'yı cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen Kenan Pala, Muhammedova'nın psikolojik sorunları olduğunu ve intihar etmiş olabileceğini öne sürmüş ancak çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kenan Pala hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, şüpheli Kenan Pala'nın pantolon ve yeleğinde atış artıklarına rastlandığına dair uzmanlık raporu yer aldı.

Balistik ve olay yeri inceleme raporlarına göre Nurshat Muhammedova'nın Kenan Pala tarafından iş yerinin 2'nci katındaki yazıhanede tabanca ile yakın mesafeden tek el atışla göğsünden vurularak öldürüldüğü belirtildi. Olay yerinde bulunan intihar notu olduğu öne sürülen 'Elveda' yazılı notun Muhammedova ait olduğuna dair net kanaate varılamadı.

Öte yandan savcılık sorgusunda da suçlamaları kabul etmeyen Kenan Pala'nın, daha önce aynı iş yerinde aralarında kıskançlık nedeniyle Muhammedova ile tartışmalar ve kavgalar yaşadıkları da belirtildi.