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Giriş Tarihi: 25.7.2022 16:50 Son Güncelleme: 25.7.2022 16:52

İntihar eden polis üzerinden kirli provokasyon

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Abidin Salkın (40) tedavi gördüğü hastanenin otoparkında intihar etti. Ancak bazı basın-yayın organları intihar olayını bile çarptırarak öldürülen Dr. Ekrem Karakaya olayı ile bağdaştırdığı, olmadığı halde Konya Şehir Hastanesi’nde güvenlik zafiyeti varmış gibi gösterildi.

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İntihar eden polis üzerinden kirli provokasyon

Kozaklı İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru Abidin Salkın, MS rahatsızlığı nedeniyle 5 Temmuz günü Konya Şehir Hastanesine gelerek tedavi altına alındı. Salkın 11 Temmuz günü sağlık personeline haber vermeden otoparktaki aracına gitti. Durumu fark eden görevliler güvenlik kameralarını incelediğinde Salkın'ın otopark tarafına indiğini tespit etti. Otoparka inen özel güvenlik görevlileri Salkın'ı aracının içerisinde beylik tabancası ile başından vurulmuş halde ölü buldu. Salkın'ın çevresiyle yapılan görüşmelerde, hastalığı nedeniyle son dönemlerde dayanılmaz ağrılar yaşadığı ve bu nedenle psikolojisinin bozulduğu belirtildi.

POLİSİN ÖLÜMÜ ÜZERİNDE KİRLİ PROVOKASYON

Ancak bazı basın-yayın organları intihar olayına bile çarptırarak olayın cinayet olabileceği ihtimali varmış gibi gösterdi. İnternet sitesi ve gazetelerin intihar olayı 6 Temmuz tarihinde makamında öldürülen şehit Dr. Ekrem Karakaya olayı ile bağdaştırdıkları gözlendi. Yapılan haberlerde olmadığı halde Şehir Hastanesinde güvenlik zafiyeti olduğu belirtilerek kurumlarda hedef alındı.

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İntihar eden polis üzerinden kirli provokasyon
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