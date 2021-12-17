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Giriş Tarihi: 17.12.2021 11:37 Son Güncelleme: 17.12.2021 11:59

İntihar etmek isterken evlat katili olduğunu cezaevi yolunda öğrendi

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
İntihar etmek isterken evlat katili olduğunu cezaevi yolunda öğrendi

Kırıkkale’de Sanayii Mahallesinde 2 Aralık’ta evinde intihara kalkışan baba Erdoğan Karakaya tabancasından çıkan kurşun 12. yaşındaki kızına isabet etmesi ise kızının hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Kırıkkale'de 2 Aralık'ta meydana gelen olayda Erdoğan Karakaya isimli baba, intihar amaçlı silahını kendine doğrulttu. Bir süre sonra tabancasıyla kendine ateş etti.

Baba kendi kolunu yaraladıktan sonra seken kurşun, kapının arkasında duran kızı (12) H.K.'nin göğsüne isabet etti. Kızı olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Olay sonrası Sağlık görevlilerince, ambulansla Ankara'daki bir hastaneye kaldırılan Erdoğan Karakaya, 2 hafta süren tedavisinin ardından taburcu edilmesiyle adliyeye sevk edilen şahıs, buradaki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erdoğan Karakaya, kızının öldüğünü ise tutuklanınca öğrendi.

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İntihar etmek isterken evlat katili olduğunu cezaevi yolunda öğrendi
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