Haberler Yaşam Haberleri İntihar ettiği düşünülen kadını torunu öldürmüş
Giriş Tarihi: 14.02.2026

İntihar ettiği düşünülen kadını torunu öldürmüş

İntihar ettiği düşünülen kadını torunu öldürmüş
  • ABONE OL
Eskişehir'de intihar ettiği düşünülen 52 yaşındaki E.K.'nın, 19 yaşındaki torunu M.K. tarafından kazara öldürüldüğü ortaya çıktı. Kırsal Gündüzler Mahallesi'nde yaşanan olayda evinde bir kadın, yanında tabancayla ölü bulundu. İntihar ettiği değerlendirilen kadının ölümünü Cumhuriyet Savcısı Muhammed Uçar şüpheli olarak gördü. Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından başlatılan incelemede; kadının, torunu tarafından kazayla öldürdüğü belirlendi. Gözaltına alınan torun, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
İntihar ettiği düşünülen kadını torunu öldürmüş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz