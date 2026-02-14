İntihar ettiği düşünülen kadını torunu öldürmüş

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Eskişehir'de intihar ettiği düşünülen 52 yaşındaki E.K.'nın, 19 yaşındaki torunu M.K. tarafından kazara öldürüldüğü ortaya çıktı. Kırsal Gündüzler Mahallesi'nde yaşanan olayda evinde bir kadın, yanında tabancayla ölü bulundu. İntihar ettiği değerlendirilen kadının ölümünü Cumhuriyet Savcısı Muhammed Uçar şüpheli olarak gördü. Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından başlatılan incelemede; kadının, torunu tarafından kazayla öldürdüğü belirlendi. Gözaltına alınan torun, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.