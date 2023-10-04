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Giriş Tarihi: 4.10.2023 13:05 Son Güncelleme: 4.10.2023 13:08

İntihar ettiren çeteye operasyon: 14 gözaltı…

İstanbul’da faiz karşılığı borç verdikleri bir kişiyi 50 milyon lira borçlandırarak intiharına yol açan 14 kişilik bir “Tefecilik” çetesi operasyonla çökertildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Organize suç örgütleri ve çetelerle olduğu gibi halkımızın huzurunu kaçıran tefecileri de adalete teslim etmeye kararlıyız” şeklinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Emir SOMER Emir SOMER
ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
İntihar ettiren çeteye operasyon: 14 gözaltı…

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri iki ayrı "Tefecilik" operasyonu düzenledi. İddialara göre soruşturma; tefecilerden faiz karşılığında borç para alan iki kardeşten birinin haklarında başlatılan icra takipleri ve baskılara dayanamayarak intihar etmesi üzerine açıldı. İki kardeşin, yakın arkadaşları olan aracılar vasıtasıyla tefecilerden faiz karşılığı borç para aldıkları, baskı ve tehditlerle yaptıkları ödemeler neticesinde 50 milyon lira zarar ettikleri tespit edildi.

"Tefecilik" yaptıkları saptanan 14 kişi operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda iki ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, bir kuru sıkı tabanca, bir ruhsatlı tabanca, çok sayıda mermi, 180 bin lira nakit para, mağdurlara ait çok sayıda çek, senet, sözleşme ve borç alan kişilerin isimlerinin ve borç miktarlarının yazılı olduğu ajandalar ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Organize suç örgütleri ve çetelerle olduğu gibi halkımızın huzurunu kaçıran tefecileri de adalete teslim etmeye kararlıyız" şeklinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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İntihar ettiren çeteye operasyon: 14 gözaltı…
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