Haberler Yaşam Haberleri İntihar girişiminde bulunan genç not bıraktı: Karşılık bulabilseydim, böyle olmazdı...
Giriş Tarihi: 15.1.2024 21:16 Son Güncelleme: 15.1.2024 21:23

İntihar girişiminde bulunan genç not bıraktı: Karşılık bulabilseydim, böyle olmazdı...

Trabzon’un Yomra ilçesinde kız arkadaşıyla tartışan lise öğrencisi sahil kısmında bulunan Kültür merkezi önünde tabanca ile intihar girişiminde bulundu. 16 yaşındaki lise öğrencisi A.E.K, kız arkadaşının yanındayken tabancayı kafasına dayadı. O anlar ise  güvenlik kamerasına yansıdı. Lise öğrencisi A.E.K'nın intihar girişiminden önce ise çantasında “Karşılık bulabilseydim böyle olmazdı”  diye not bıraktığı öğrenildi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
İntihar girişiminde bulunan genç not bıraktı: Karşılık bulabilseydim, böyle olmazdı...

Olay, akşam saatlerinde Yomra ilçesindeki Sancak mahallesinde meydana geldi. Yomra Anadolu Lisesi öğrencisi A.E.K. (16), iddiaya göre önceki gün kız arkadaşı ile tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından gün boyu yanında taşıdığı öğrenilen tabancayı çıkartarak Yomra Kültür Merkezi önüne gelen lise öğrencisini burada sınıf arkadaşları engellemeye çalıştı. Arkadaşlarının ikna çabalarına rağmen elindeki tabancayı bırakmayan lise öğrencisi kız arkadaşının yanına gelerek silahı kendi kafasına doğrulttu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kız arkadaşıyla görüşmesinin ardından Kültür Merkezi'nin arka tarafına geçen lise öğrencisi kafasına dayadığı silahla intihar girişiminde bulunarak ağır şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan A.E.K.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri tarafından yapılan olay yeri incelemesinde lise öğrencisinin çantasının içinde not bıraktığı tespit edildi. Lise öğrencisi bıraktığı notta ise "Karşılık bulabilseydim böyle olmazdı" yazdığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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İntihar girişiminde bulunan genç not bıraktı: Karşılık bulabilseydim, böyle olmazdı...
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