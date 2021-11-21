‘İntihar girişiminde bulunan kişiye muhakkak psikolojik destek verilmeli’

Düzensiz ev hayatı, evden uzaklaşma, alkolizm ve uyuşturucu kullanımı varsa, iş veya okul yaşamında başarısızlık varsa, aşırı depresyondan aşırı mutluluğa geçme gibi duygusal çalkantılar sık sık yaşanıyorsa bu insanlar risk altında olduğunu belirten Uzman Psikolog Peri Dizdar, "Pandemi, ekonomik sıkıntı, sonbaharın gelişi intiharların şok edici seviyede artmasına neden oldu. Hayatın yaşamaya deyip değmeyeceğini düşünmek kimileri için en merkezi problemlerden biri. Son dönem intiharların Pandemi'nin etkisi altında ekonomik sebeplerle, borçla, geçinmemekle ilgisi oldukça açık. Fakat her ne hikmetse intiharın ve depresyonun son derece kişisel bir mesele olduğu düşünülür. İntihar her zaman olmasa bile bazı durumlarda önlenebilmektedir. İntiharın önlenmesinde eldeki veriler iyi değerlendirilmeli, özellikle depresyon gibi psikiyatrik, psikolojik bozukluklar iyi izlenmeli, intihar riski ve durumun aciliyeti saptanmalıdır. İntiharı düşünen bir hasta yaşama ve ölme isteği arasında gider gelir. Bu gelgitler bireyin duygusal durumu, kavrama becerisi ve çevresel koşullarındaki değişikliklerle bağlantılıdır. Bu bakımdan hasta yakınları da bireyin riskli dönemlerini görebilmelidir. İntihar biyolojik, psikolojik ve sosyolojik kökenli karmaşık bir olaydır. İntihar düşüncesi oldukça yaygın olup, yaşam boyu yaygınlığı yüzde 10-30 arasında değişir. Ancak bunların çok küçük bir kısmı girişim haline döner. Tamamlanmış intihar oranları ülkeden ülkeye çok değişken olmakla birlikte dünya üzerinde tüm ülkelerde bir artış söz konusudur. Karabük'te de vakalar hiç iç açıcı değil. Ölümle sonuçlanan intiharlar yaşla birlikte artar. Gençlerde ise intihar girişimi yüksek orandadır. İntihar girişimi kadınlarda yüksek ancak ölüm oranı erkeklerde fazladır" dedi.

İntiharın nedenleri:

Bireyin anne baba ya da kendisi için çok önemli bir kişi tarafından reddedilme yada terkedilme duygusunu yaşaması ve bu duyguyla baş edememesi. Ailede intihar edenlerin bulunması-depresyon. Büyük zorlamalar getiren yaşantılar. (Kumar, borç, tefeci). Kişinin cinsel kimlik sorunu yaşıyor olması. Bilinmeyen nedenler. İntiharın belirtileri.

Belirtilerin en önemlisi ümitsizliktir. İntihar ipuçları bazen intihar niyetini gösteren açık ve sözel ifadeler, bazen üstü kapalı imalar, bazen de davranışlarda gözlenen değişmeler şeklinde olabilir. Davranışsal değişiklikler gençlerin kendilerini açıkça öldürme tehdidinde bulunmaları ve bunu kanıtlamak için bir gösteri yapmaları şeklinde de olabilir. Rastladığımız vakaların çoğunluğunda intiharın bir plana dayalı ve yavaş yavaş gelişerek zihinde uzun tasarlamalardan sonra gerçekleştirildiği görülmüştür. Kişinin yakın bir gelecekte kendini öldürme olasılığı intihar riski olarak tanımlanır. Depresyon, intihar riskinin en yüksek olduğu psikiyatrik ve psikolojik rahatsızlıktır. Peki kimler bu risk altındadır. Geçmişte yapılmış bir başka intihar girişimi olmuşsa ve bu girişimde kullanılan veya düşünülen intihar metodunun ölümcüllüğü yüksekse, hayatın erken döneminde evden ve okuldan kaçma varsa. Düzensiz ev hayatı, evden uzaklaşma, alkolizm ve uyuşturucu kullanımı varsa, iş veya okul yaşamında başarısızlık varsa, aşırı depresyondan aşırı mutluluğa geçme gibi duygusal çalkantılar sık sık yaşanıyorsa bu insanlar risk altındadır. İntihar girişiminde bulunan bir kişinin yardım almaya en açık olduğu dönem hemen intihar ertesidir. İntihar girişimi sonrası mutlaka psikiyatrik ve psikolojik değerlendirme yapılmalı, uygun tedavi ve psikolojik destek sağlanmalıdır. Önemli olan her uyarıyı, her işareti ciddiye almak, önyargılı olmamak, intiharı konuşmaktan korkmamak ve uzman desteği almaktır."