İntihar mı, cinayet mi?

Kayseri
'de, 22 yaşındaki Kazım Orçun Eşsiz
, misafirliğe geldiği apartmanın 14. katından düşerek hayatını kaybetti. Melikgazi
ilçesindeki Bozatlıpaşa Sitesi'ne gelen Eşsiz, binaya girdikten bir süre sonra 14. kattaki pencereden aşağıya düştü. Sitenin önünde park halindeki otomobilin üzerine düşen Eşsiz, feci şekilde can verdi. Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Eşsiz'in ailesinin ise Ankara
'da yaşadığı öğrenildi. Misafirliğe geldiği tahmin edilen Kazım Orçun Eşsiz'in 21.30 sıralarında binaya giriş yaptığını belirleyen polis, talihsiz gencin dakikalar sonra da yere düştüğünü tespit etti. Soruşturma başlatan polis, olayın intihar mı, yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.