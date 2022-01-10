İntihar mı, kaza mı?

TÜRKİYE ve Türk kültürüne hayranlığıyla bilinen Fransız piyanist Stephane Blet (52), İsviçre'nin Cenevre kentinde bir evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Piyanistin bir yakını, bazılarının Blet'in ölümünü intihar gibi göstermeye çalıştığını ancak onun sağlıklı olduğunu ve hayatını kaybettiği akşam sosyal medya hesabından canlı yayın yapmayı planladığını aktardı. 2016'dan bu yana Türkiye'de yaşayan Blet, 2018'deki Zeytin Dalı Harekâtı sırasında Türk ordusuna destek konserleri verdiği için terör örgütü PKK tarafından ölümle tehdit edilmişti.