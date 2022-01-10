Haberler Yaşam Haberleri İntihar mı, kaza mı?
Giriş Tarihi: 10.1.2022

İntihar mı, kaza mı?

İntihar mı, kaza mı?
TÜRKİYE ve Türk kültürüne hayranlığıyla bilinen Fransız piyanist Stephane Blet (52), İsviçre'nin Cenevre kentinde bir evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Piyanistin bir yakını, bazılarının Blet'in ölümünü intihar gibi göstermeye çalıştığını ancak onun sağlıklı olduğunu ve hayatını kaybettiği akşam sosyal medya hesabından canlı yayın yapmayı planladığını aktardı. 2016'dan bu yana Türkiye'de yaşayan Blet, 2018'deki Zeytin Dalı Harekâtı sırasında Türk ordusuna destek konserleri verdiği için terör örgütü PKK tarafından ölümle tehdit edilmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

2,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay bugün evlendi! İşte Ece Ronay'ın düğününden ilk kareler!
Bakan Varank'tan Ali Babacan'ın TOGG eleştirilerine sert tepki: Otomotiv endüstrisindeki hızlı dönüşümün de cahili
Meteoroloji açıkladı, sıcaklıklar düşüyor! İstanbul ve Ankara'da kar yağışı etkili olacak
SON DAKİKA | Meclis 2 kritik gündemle toplanıyor! Merakla beklenen 12 maddelik yasa teklifi görüşülecek
SON DAKİKA | Türkiye’de İstanbul dahil 50 ilde yeni dönem! İçişleri Bakanlığı hayatı kolaylaştıracak uygulamayı başlatıyor
New York'ta yangın faciası! 9’u çocuk 19 kişi hayatını kaybetti
Türk hayranı Fransız piyanist Stephane Blet yaşamını yitirdi!
Son dakika: 9 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Seren Serengil Finlandiya'da yaşayan kardeşlerini paylaştı: Burnumda tütüyorsunuz!
İsviçreli gazeteci Pelda, terör örgütü PKK mensuplarının İsviçre'deki işkencesini yazdı
ARKADAŞINA GÖNDER
İntihar mı, kaza mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA