İntihar oyununu polis bozdu

Antalya'da oto yıkamacıda çalışan 19 yaşındaki genç, 17 yaşındaki Arda Baguç'u silahla şaka yaparken başından vurdu. Ardından polisi arayarak 'İntihar etti' dedi. Ancak polis olayın intihar değil, cinayet olduğunu ortaya çıkardı. Gözaltına alınan genç tutuklandı. Olay yerine gelen ekipler, Arda Baguç'un başından vurulduğu ve olay yerinde öldüğünü tespit etti. Baguç'un konteynerde beraber kaldığı diğer iki arkadaşı Sercan Baki Davran ile Enes Emre Kısacık (19) sorguya alındı. Şüphelilerden Enes Emre Kısacık, suçunu itiraf etti. Adliyeye sevk edilen Kısacık tutuklandı.