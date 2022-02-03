İntihar teşebbüsünde rekor kırdı: 30’dan fazla sabıkası çıktı

Bolu'da ilginç bir intihar girişimi olayı yaşandı. Aracıyla Tıp Fakültesi Hastanesine gelen Doğan Ulusoy, sara krizi geçirdiği imajını vererek, vatandaşlardan para toplamaya başladı. Bu durumdan rahatsız olan duyarlı vatandaşlar durumu polise bildirdi. Ulusoy, D-100 Karayolu Esas 14 Burda, alışveriş merkezinin önündeki üst geçidin altında durduruldu.

Bu arada polise yakalanmamak için üst geçide çıkan Doğan Ulusoy, "Ben kimseye bir şey yapmadım. Arabamın mazotu bitmek üzeriydi. Bu yüzden vatandaşlarda para istedim" diyerek yaklaşık polislere 45 dakika direndi. D-100 karayolu ulaşıma Ankara yönünde kapatıldı. İtfaiye ekipleri atlamaya yönelik, köprü altına hava yatağı açtı.

Asayiş polis, Yunus, 112 Sağlık ve trafik ekipleri tarafından ikna edilerek, üst geçitten indirilen Doğan Ulusoy, ekip otosuna binmemek için dakikalarca direndi. Karakola kendi arabasıyla gelmek isteğini belirten Ulusoy, uzun çabalar sonrası ekip otosuna bindirildi. Yapılan araştırmada Ulusoy'un hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan 30'dan fazla sabıkası olduğu, aynı şahsın, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu olmak üzere bu güne kadar 9 defa intihar girişiminde bulunduğu da öğrenildi.