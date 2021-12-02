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Giriş Tarihi: 2.12.2021 21:16

İntihara kalkışan baba kızını öldürdü

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
İntihara kalkışan baba kızını öldürdü

Kırıkkale'de intihara kalkışan babanın tabancasından çıkan kurşunun kızına isabet etmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

İddiaya göre, 37 yaşındaki E.K. isimli baba, Sanayi Mahallesi 1426. Sokak'taki evinde intihar amaçlı kendine silahını doğrulttu. E.K, bir süre sonra tabancasıyla kendine ateş etti. E.K'nin kolunu yaraladıktan sonra seken kurşun, kapının arkasında duran kızı (14) H.K'nin göğsüne isabet etti.


Çevredekiler tarafından olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.


Yaralanan baba E.K, ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. H.K.'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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İntihara kalkışan baba kızını öldürdü
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