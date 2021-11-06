İntihara kalkıştı mahalle savaş alanına döndü

Sultangazi
'de Zübeyde Hanım Mahallesi'nde yaklaşık 10 gündür evde yalnız kaldığı öğrenilen Nizam A. (25), bilinmeyen bir nedenle intihara kalkıştı. Genç adam mutfaktaki doğalgaz borusunu kesti. Sızan gazın patlatmasıyla daire havaya uçtu. Patlama nedeniyle sokak savaş alanına dönerken genç adam ağır yaralandı. Mahalle sakinleri kelimenin tam anlamıyla dehşeti yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Nizam A. hastaneye kaldırılırken olay yerinde ise geniş güvenlik önlemleri alındı.