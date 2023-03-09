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Giriş Tarihi: 9.3.2023 00:16

İntihara teşebbüs ettiği sanılan kadını kocası vurmuş

Zonguldak’ta önceki gün intihara teşebbüs ettiği sanılan 28 yaşındaki kadını kocasının vurduğu ortaya çıktı. Cinayet Bürosu ekipleri, üç gün süren araştırmaların sonucunda katil zanlısını saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı

İHA
İntihara teşebbüs ettiği sanılan kadını kocası vurmuş

Edinilen bilgiye göre, geçen pazar günü sabah saatlerinde sağlık ekiplerine yapılan bir ihbarda Mithatpaşa Mahallesi 69. Sokak'ta ikamet eden 28 yaşındaki Gülcan S.'nin ateşli silahla yaralandığı bildirildi. Ekiplerin kanlar içinde bulduğu Gülcan S., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Gülcan S.'nin kocası Sedat S. tarafından kasığından vurulduğunu ortaya çıkardı.

İddiaya göre, Sedat S.n evde çıkan tartışma sonrası eşini vurdu. Sedat S., 11 yaşındaki yeğenine de 112'yi arattırarak "Yengem kendini vurdu" demesini istedi. İhbar üzerine ekipler olay yerine gelirken, Sedat S. arkadaşı F.K.'yi arayarak yardım istedi.

Katil zanlısı koca hızla olay yerinden ayrıldı. Ancak polis ekiplerinin gelmesinin ardından küçük çocuk, yengesini dayısının vurduğunu söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, üç gün süren araştırmaların sonucunda Sedat S.'yi saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı.

Yürütülen soruşturmada katil zanlısı koca Sedat S. ile birlikte F.K. (36), M.Ç. (58) ve A.S. (56) de gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden F.K. serbest bırakıldı. Gülcan S.'nin eşi Sedat S. "kasten adam öldürmeye teşebbüs", arkadaşları M.Ç. ve A.S. ise uyuşturucu madde bulundurmak ve satmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Katil zanlısı kocanın ifadesinde, eşi Gülcan S.'nin kendisini aldattığını öne sürdüğü öğrenildi. Öte yandan çocuklar ise koruma altına alındı. Genç kadının hastanedeki tedavisi sürüyor.

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İntihara teşebbüs ettiği sanılan kadını kocası vurmuş
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