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Giriş Tarihi: 29.4.2023 14:08 Son Güncelleme: 29.4.2023 14:25

İntikam cinayeti... Ağabeyini vuranı öldürdü

Erzurum'da, 13 yaşındaki çocuk, geçen yıl pompalı tüfekle ağabeyi Mazlum Ç.'yi bacaklarından vuran Mustafa Dalga'yı (20), 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
İntikam cinayeti... Ağabeyini vuranı öldürdü

13 yaşındaki M.A.Y.Ç., geçen yıl ağabeyi Mazlum Ç.'ye pompalı tüfekle ateş açarak bacaklarından yaralanmasına neden olan Mustafa Dalga (20) ile karşılaştı. Dalga ile Palandöken ilçesinde bulunan Yunus Emre Mahallesinde karşılaşan M.A.Y. Ç., tartışmaya başladı.

7 ay önce yaşanan olayla ilgili tartışan küçük çocuk bir anda cebindeki bıçağı çıkararak Dalga'yı bıçaklamaya başladı. Sırtından, göğsünden ve koltuk altından yaralanan genç olduğu yerde kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Dalga kurtarılamadı. M.A.Y.Ç., kısa sürede suç aleti bıçakla yakalanıp, gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Mustafa Dalga'nın ise adam yaralama suçundan 8 kaydı olduğu öğrenildi.

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İntikam cinayeti... Ağabeyini vuranı öldürdü
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