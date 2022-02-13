‘İntikam cinayeti’ soruşturmasında yeni gelişme!

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bulunan boş bir arazide polis tarafından gece saatlerinde gerçekleştirilen kazı çalışmalarıyla korkunç cinayetin arkasındaki sır perdesi aralandı. Ailesinin kayıp ihbarıyla başlatılan soruşturma kapsamında 20 Ocak tarihinden itibaren Murat Kartal'ı arama çalışmaları başlatılırken Baybaşin ailesi üyelerinden Öner Edip F'yi 2015'te öldürmekten tutuklanıp geçtiğimiz yıl tahliye edilen Murat Kartal'ın 'intikam cinayeti'ne kurban gittiği iddia edildi.

CİNAYET KÖŞKÜNDE İPUÇLARI YAKALANDI

Arama çalışmaları hızla devam ederken yapılan araştırmalar sonucu 20 Ocak günü sivil polisler Erdem Öntürk ve Fatih Erkut'un Murat Kartal'a kelepçe takarak bir otomobile bindirdikleri ve hakkında şikayet olduğu gerekçesiyle 2015 yılında öldürülen Ömer Edip F.'nın amcası Yavuz Yavuztürk'e götürdükleri belirlendi. Ardındansa 'kayıp' olarak aranan Kartal'ın ilk olarak Beylikdüzü'ndeki bir köşke götürülüp öldürüldüğü anlaşıldı. Köşk ve çevresinde yapılan araştırmalarda Kartal'a ait olduğu ve kriminal incelemesi halen süren kan örnekleri ile bir adet ayakkabı ele geçirildi.

7 ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASININ ARDINDAN CESET BULUNDU

Soruşturma kapsamında dehşet saçan cinayete karıştığı tespit edilen ve aralarında 2 polis memurunun, Yavuz Yavuztürk'ün ve cinayetin işlendiği köşkte bulunduğu iddia edilen eski milletvekili Abdulsamet Turgut'un da bulunduğu 7 şüpheli adli makamlarca tutuklandı. Savcılık, tüm delilleri toplamak için araştırmalarına devam ederken Büyükçekmece'deki arazide 4 günlük kazı çalışmaları sonrası ise bir kolunda kelepçe, başında poşetle Murat Kartal'ın cesedi bulundu. Adli Tıp incelemesine göre Kartal'ın elleri ve ayakları halatla bağlandıktan sonra yüzüne ve başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü ve söz konusu araziye gömüldüğü belirlendi.

CİNAYET DOSYASI YETKİSİZLİKLE EL DEĞİŞTİRDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 'kayıp' olarak aranan Murat Kartal'ın cesedinin bulunmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayet dosyasını yetkisizlik kararıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Devam eden soruşturmayı yetkili savcılık olarak Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yürütecek.



Eski milletvekili Abdulsamet Turgut