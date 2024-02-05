Haberler Yaşam Haberleri İntikam cinayetinden önce baba-oğlu darp etmiş! Yaptıkları nedeniyle 10 yıla kadar hapsi istendi
Giriş Tarihi: 5.2.2024 13:53 Son Güncelleme: 5.2.2024 13:59

İntikam cinayetinden önce baba-oğlu darp etmiş! Yaptıkları nedeniyle 10 yıla kadar hapsi istendi

Konya’da ağabeyinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 1,5 ay önce oto tamircisi Mehmet Yıldız’ı (29) öldüren Ramazan Demir (26) hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Katil zanlısının cinayetten 8 ay önce de Yıldız’ın işlettiği oto tamircisine giderek elindeki bıçakla Yıldız’ı darp ettiği, daha sonra ise olay yerine gelen Yıldız’ın babası Bircan’ı (53) da sopayla dövdüğü öğrenildi. Cinayetten tutuklu bulunan Demir hakkında ‘Basit yaralama’, ‘Mala zarar verme’ ve ‘Bıçak ve diğer aletleri izinsiz satma, satın alma taşıma ve bulundurma’ suçlarından dava açıldı.

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İntikam cinayetinden önce baba-oğlu darp etmiş! Yaptıkları nedeniyle 10 yıla kadar hapsi istendi

Cinayet, 22 Aralık akşamı merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Meydani Ahmetbey sokakta yaşandı. Ramazan Demir, 2007 yılında bıçaklanan ve 15 yıl bitkisel hayatta kaldıktan sonra 2022 yılında hayatını ağabeyinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle Mehmet Yıldız'ı, işlettiği oto tamircisi önünde silahla vurarak öldürdü. Kısa sürede yakalanan katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cinayet soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

CİNAYET ADIM ADIM GELİYORUM DEMİŞ

Ramazan Demir, ağabeyini ölümünden 2 ay önce, 2022 yılının Ocak ayında yine Mehmet Yıldız'ın oto tamircisine giderek Yıldız'ı darp etti. Bu suçtan yargılanan Demir, 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ramazan Demir'in yaptıkları bununla da kalmamış. Katil zanlısı cinayetten 6 ay önce geçtiğimiz yıl Haziran ayında yine Yıldız'ın işyerine gitti. Demir, tartıştığı Yıldız'ı elindeki bıçakla darp etti. Daha sonra olay yerine Yıldız'ın babası Bircan Yıldız geldi. Demir, onu da sopayla döverek, gözlüğünü ve işyerindeki bir aracın camını kırdı. Yıldız ailesi bu nedenle de Demir'den şikayetçi oldu.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Şuan cinayet suçundan tutuklu bulunan Ramazan Demir hakkında baba ve oğlunun darp ettiği gerekçesiyle iddianame düzenlendi. Demir hakkında, 'Basit yaralama', 'Mala zarar verme' ve 'Bıçak ve diğer aletleri izinsiz satma, satın alma taşıma ve bulundurma' suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle Asliye Ceza Mahkemesine dava açıldı.

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İntikam cinayetinden önce baba-oğlu darp etmiş! Yaptıkları nedeniyle 10 yıla kadar hapsi istendi
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