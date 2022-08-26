İntikam Kurşunu filmi konusu ne? İntikam Kurşunu filmi oyuncuları kim?

İntikam Kurşunu filmi bu akşam Show TV ekranlarında yer alacak. Aksiyon türündeki film, Sylvester Stallone'un başrolünde olmasıyla birlikte birçok izleyiciyi kendine çekti. Bir kiralık katilin yaşadıklarını ekrana alan film, birçok izleyicinin favori aksiyon filmlerinden oldu. Rocky filmi ile ünlenen Stallone, aksiyon filmlerinde oynamaya devam ediyor. İşte İntikam Kurşunu film konusu ve oyuncuları!

İNTİKAM KURŞUNU FİLM KONUSU

Matz ve Colin Wilson'ın aynı isimli çizgi-romanından uyarlanan filmde ,Sylvester Stallone Jimmy Bobo isimli bir kiralık katili canlandırıyor , New York Polis Departmanı'ndan genç bir dedektifle birlikte tehlikeli bir soruşturmanın içinde kalan ikili, ortak bir amaç uğruna bir ölüm kalım savaşına gireceklerdir. Bu alışılmadık birliktelikte önlerine ne çıkarsa yıkılacak ve intikam için her şey feda edilecektir.

İNTİKAM KURŞUNU OYUNCULARI

İntikam Kurşunu filmi oyuncu kadrosunda Sylvester Stallone, Jason Mamoa, Sung Kang, Sarah Shahi ve Christian Slater oynuyor.