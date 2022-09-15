İntikam Peşinde filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İntikam Peşine ne zaman kaç yılında çekildi?

İntikam Peşinde filmi bu akşam Show TV'de sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Mel Gibson'ın başrolde yer aldığı filme ilişkin İntikam Peşinde filminin konusu nedir, oyuncuları kimler gibi sorular yanıt ararken, filmin IMDB puanı merak ediliyor. İşte Edge Of Darkness – İntikam Peşinde oyuncuları, konusu...
İNTİKAM PEŞİNDE KONUSU
Thomas Craven (Mel Gibson), Boston Polis Teşkilatı'nda tecrübeli bir cinayet masası dedektifi ve kızını yalnız büyüten bir babadır. 24 yaşındaki kızı Emma (Bojana Novakovic) evinde kimliği belirsiz katil tarafından öldürülür. Bu cinayetten sonra herkes asıl hedefin Craven olduğunu düşünür. Ancak kısa zaman sonra Craven bu durumdan şüphelenmeye başlar. Cinayeti çözmek için yaptığı araştırma onu, kızının gizli yaşamına, devletin gizli işlerine ve kanıtları yok etmekle görevli devletin gizli adamı Darius Jedburgh'e (Ray Winstone) sürükler.
İNTİKAM PEŞİNDE OYUNCULARI
Mel Gibson
Ray Winstone
Danny Huston
Bojana Novakovic
Shawn Roberts
David Aaron Baker
Denis O'Hare
Orijinal İsmi: Edge Of Darkness
Vizyon Tarihi: 29 Ocak 2010
Süre: 117dk
Tür: Dram, Gerilim, Gizem, Suç
Yönetmen: Martin Campbell
Senarist: William Monahan, Andrew Bovell
Yapımı: 2010 - İngiltere, ABD