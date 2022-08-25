İntikam Planı konusu nedir, ne zaman çekildi? Pound of Flesh İntikam Planı oyuncuları kimler?

İntikam Planı oyuncuları arasında birçok yıldız isim bulunuyor. Aksiyon filmleri arasında dikkat çeken yapım bir adamın intikamını konu ediniyor. İntikam Planı filmi bu akşam izleyicisi ile buluşuyor. Filmin yönetmen koltuğunda Ernie Barbarash oturuyor. Peki, İntikam Planı konusu nedir? İşte yanıtlar…
İNTİKAM PLANI KONUSU
Hasta olan yeğenine böbreğini bağışlamak üzere Çin'de bulunan Deacon (Jean-Claude Van Damme) ameliyattan önceki gün çok sarhoş olur ve sabah uyandığında böbreğinin organ mafyası tarafından çalındığını farkeder.
Hem yeğeni, hem de kan kaybetmekte olan kendisi için zaman daralırken Deacon, böbreğini çalanları bulmak için amansız bir takibe girişir.