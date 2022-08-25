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Giriş Tarihi: 25.8.2022 16:29

İntikam Planı konusu nedir, ne zaman çekildi? Pound of Flesh İntikam Planı oyuncuları kimler?

İntikam Planı filmi bu akşam yayında! 2015 yapımı aksiyon filmi izleyenlerden tam not alıyor. Aksiyon filmlerinin aranan ismi Van Damme’ın başrolde yer aldığı İntikam Planı konusu ile dikkat çekiyor. Yabancı yapım bu gece Show TV’de yayında. Peki, İntikam Planı oyuncuları kimler? İşte yanıtlar…

İntikam Planı konusu nedir, ne zaman çekildi? Pound of Flesh İntikam Planı oyuncuları kimler?

İntikam Planı oyuncuları arasında birçok yıldız isim bulunuyor. Aksiyon filmleri arasında dikkat çeken yapım bir adamın intikamını konu ediniyor. İntikam Planı filmi bu akşam izleyicisi ile buluşuyor. Filmin yönetmen koltuğunda Ernie Barbarash oturuyor. Peki, İntikam Planı konusu nedir? İşte yanıtlar…

İNTİKAM PLANI KONUSU

Hasta olan yeğenine böbreğini bağışlamak üzere Çin'de bulunan Deacon (Jean-Claude Van Damme) ameliyattan önceki gün çok sarhoş olur ve sabah uyandığında böbreğinin organ mafyası tarafından çalındığını farkeder.

Hem yeğeni, hem de kan kaybetmekte olan kendisi için zaman daralırken Deacon, böbreğini çalanları bulmak için amansız bir takibe girişir.

İNTİKAM PLANI OYUNCULARI

Jean Claude Van Damme

John Ralston

Aki Aleong

Charlotte Peters

Darren Shahlavi

Brahim Chab

Marsha Yuan

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İntikam Planı konusu nedir, ne zaman çekildi? Pound of Flesh İntikam Planı oyuncuları kimler?
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