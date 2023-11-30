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Giriş Tarihi: 30.11.2023 15:18

İntikam Sözleri - Yazarlardan, Şairlerden ve Ünlü Düşünürlerden İntikam İle İlgili Sözler

Duyguların en karmaşık labirentlerinden biri olan intikam duygusu, insanlığın varoluşundan beri kimi zaman güçlü bir itici güç, kimi zaman da karanlık bir yolda kaybolmamızı sağlayan bir dürtü olmuştur. İnsan doğasının derinliklerinde saklı bu duygu, çoğu zaman haklılık duygusuyla beslenirken, bazen de gözünü dönmüş bir öfke haline dönüşebilir. İntikam sözleri bu noktada sosyal medya paylaşımlarında yer tutar. Yazarlardan, şairlerden ve ünlü düşünürlerden intikam ile ilgili sözler bu konuda yardımcı olabilir.

İntikam Sözleri - Yazarlardan, Şairlerden ve Ünlü Düşünürlerden İntikam İle İlgili Sözler

İntikam duygusu insan doğasının bir parçası olsa da asıl önemli olan onunla nasıl başa çıktığımızdır. Belki de en büyük intikam, onun etkisi altında ezilmeden, iç huzurumuzu koruyarak yaşamaktır. Unutmayalım, intikam almak yerine sevgiyle, anlayışla ve affetmeyle dolu bir hayat, asıl zaferi kazanmanın anahtarı olabilir. İntikam sözleri - yazarlardan, şairlerden ve ünlü düşünürlerden intikam ile ilgili sözler intikamın içsel yıkıcı etkilerini ve affetmenin iyileştirici gücünü vurgular.

Yazarlardan, Şairlerden ve Ünlü Düşünürlerden İntikam İle İlgili Sözler

  • "İntikam almak için savaşma, ama gerektiğinde savaşmak için hazır ol." - Confucius
  • "İntikam, onu besleyen kişinin zehir içtiği kaptır." - Friedrich Nietzsche
  • "İntikam almak, ona teslim olmaktır." - Oscar Wilde
  • "En tatlı intikam, başarılı olmaktır." - Malcolm X
  • "İntikam, yavaş yavaş akan zehir gibidir." - Emily Thorne
  • "İntikamın en tatlı yönü, hiç intikam almamış olmaktır." - Khalil Gibran
  • "İntikam, cesaretin zayıflığıdır." - Lucius Annaeus Seneca
  • "İntikam, aciz kişilerin silahıdır." - Pierre Corneille
  • "Eğer intikam almak istiyorsanız, iki mezara ihtiyacınız vardır." - Konfüçyüs
  • "En büyük intikam, başarıdır." - Frank Sinatra
  • "İntikam, onu besleyenin içini kemiren bir ateştir." - Peter Wessel Zapffe
  • "İntikam almak, kör bir adamı dövmek gibidir; başkalarının gözlerini incitirken, kendi ellerinizi kirletirsiniz." - Austin O'Malley
  • "İntikam almak, zayıfların işidir; affetmek ise cesur insanların." - Thomas Fuller
  • "İntikam, insanoğlunun en büyük zayıflıklarından biridir; en büyük güçlülük ise affetmektir." - Josh Billings
  • "Bir insanın intikam almak için harcadığı zaman, başarılı olmak için harcayabileceği zamandır." - Napoleon Hill
  • "İntikam almak için geçen zaman, yaraların iyileşmesini engeller." - Terry Goodkind
  • "İntikam almak için yaşamayın; yaşayarak en güzel intikamı alın." - Jonathan Swift
  • "İntikam, acımasızca işleyen bir zehirdir, kendinize zarar vermekten başka bir şey yapmaz." - Austin O'Malley
  • "İntikam almak, sevgisiz bir ruhun işidir." - Eleanor Roosevelt
  • "İntikam duygusuyla yaşayan kişi, başkalarının zincirlerini takan insandır." - Maya Angelou
  • "İntikam, ruhun içindeki ateştir; onu yakan kişi kendisidir." - William Shakespeare
  • "İntikam acı verir, ancak affetmek iyileştirir." - Maya Angelou
  • "İntikam, karanlık bir gölgedir ve onu takip eden herkesi soğuk ve hüzünlü yapar." - Karl Yung
  • "En tatlı intikam, sükûnet içinde yaşamaktır." - Marcus Aurelius

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İntikam Sözleri - Yazarlardan, Şairlerden ve Ünlü Düşünürlerden İntikam İle İlgili Sözler
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