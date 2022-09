İOKBS bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? MEB İOKBS bursluluk sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? Meb.gov.tr ile TIKLA SORGULA!

Bursluluk sınavı sonuçları, sınava katılan öğrenciler ve velileri tarafından heyecanla bekleniyor. Ortaokul ve lise öğrencilerinin katılım sağladığı İOKBS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün erişime açılacak. MEB İOKBS sonuç sorgulama ekranı hakkında araştırmalar hız kazanırken, 2022 İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak gibi sorular yanıt arıyor. Peki, bursluluk sınavı sonuçları 2022 saat kaçta açıklanacak? İşte merak edilenlerin yanıtı ile meb.gov.tr tıkla sorgula ekranı!

İOKBS BURSLULUK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Eylül'de düzenlenen sınava katılan binlerce öğrenci ve veli, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek "İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı" duyurusunu bekliyor. Meb.gov.tr sonuç sorgulama ekranının erişime açılacağı tarih merak ediliyor. İşte son durum!

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçları, 23 Eylül 2022 tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak.

Sonuçlar http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

KONTENJANLAR

5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356

5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845

5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258

6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450

6. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149

6. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

7. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 453

7. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967

7. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

7. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 455,928

8. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462

8. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 475,372

8. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

8. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 468,499

9. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 422

9. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 437,516

9. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

9. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,977

10. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 432

10. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 429,482

10. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

10. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 414,608

11. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 425

11. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 438,891

11. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

11. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,037