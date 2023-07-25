Haberler Yaşam Haberleri IP MAN 2 KONUSU: Star TV Ip Man 2 oyuncuları kim, hangi dönemde geçiyor, nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 25.7.2023 13:50

IP MAN 2 KONUSU: Star TV Ip Man 2 oyuncuları kim, hangi dönemde geçiyor, nerede çekildi?

Ip Man 2 bu akşam Star TV ekranlarındaki yerini alacak. Yaz aylarında diziler yerine yerli ve yabancı filmler yayınlamayı tercih eden Star TV, aksiyon filmini ekranlara getirecek. Bu noktada Ip Man 2 konusu, oyuncuları ve çekildiği yerler araştırılıyor. Peki, Ip Man 2 oyuncuları kim, hangi dönemde geçiyor? İşte detaylar

IP MAN 2 KONUSU: Star TV Ip Man 2 oyuncuları kim, hangi dönemde geçiyor, nerede çekildi?

Star TV ekranlarında Ip Man 2 ekranlara gelecek. 2010 yılında vizyona giren film, başarılı ilk filmin devam filmi olarak tanıtıldı. Peki, Ip Man 2 konusu ne, oyuncuları kim? İşte detaylar

IP MAN 2 KONUSU

Britanya kolonisi içerisinde yer alan Hong Kong'da Ip Man Wing Chun'u yaymak için bir çatı katı kiralar ve kendince dövüş okulu kurar. Ip usta, Wing Chun sanatını ilerletmeye çalışırken Hung Ga uzak doğu dövüş sanatının yerel ustası da dahil, diğer sanatların ustaları bu duruma sıcak bakmaz. Ip Man, Japonya işgalinin sona ermesinin ardından ailesi ile beraber Foshan'dan Hong Kong'a yerleşir.

Yabancı olduğu bir ortama geldiği için okuluna pek fazla öğrenci çekemez. Wong isimli bir genç Ip Man ile dövüşmek isteyip yeniliyor, daha sonra tüm arkadaşları ile beraber Ip Man'ın öğrencisi olmak için geri döner. Bu gençler Ip Ustanın ilk öğrencileri olurlar. Büyük Usta Ip'in popülaritesi ve itibarı giderek artar. Diğer yandan başka dövüş okulları bu başarıyı kıskanır ve ustayı yenmek üzere ona sağlam rakipler gönderir.

IP MAN 2 OYUNCULARI

Donnie Yen, Sammo Hung, Huang Xiaoming, Lynn Hung, Simon Yam, Darren Shahlavi

IP MAN 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Film Çin'in Shanghai, Hong Kong ve Guangdong illerinde çekildi.

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IP MAN 2 KONUSU: Star TV Ip Man 2 oyuncuları kim, hangi dönemde geçiyor, nerede çekildi?
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