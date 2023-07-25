IP MAN 2 KONUSU: Star TV Ip Man 2 oyuncuları kim, hangi dönemde geçiyor, nerede çekildi?

IP MAN 2 KONUSU

Britanya kolonisi içerisinde yer alan Hong Kong'da Ip Man Wing Chun'u yaymak için bir çatı katı kiralar ve kendince dövüş okulu kurar. Ip usta, Wing Chun sanatını ilerletmeye çalışırken Hung Ga uzak doğu dövüş sanatının yerel ustası da dahil, diğer sanatların ustaları bu duruma sıcak bakmaz. Ip Man, Japonya işgalinin sona ermesinin ardından ailesi ile beraber Foshan'dan Hong Kong'a yerleşir.

Yabancı olduğu bir ortama geldiği için okuluna pek fazla öğrenci çekemez. Wong isimli bir genç Ip Man ile dövüşmek isteyip yeniliyor, daha sonra tüm arkadaşları ile beraber Ip Man'ın öğrencisi olmak için geri döner. Bu gençler Ip Ustanın ilk öğrencileri olurlar. Büyük Usta Ip'in popülaritesi ve itibarı giderek artar. Diğer yandan başka dövüş okulları bu başarıyı kıskanır ve ustayı yenmek üzere ona sağlam rakipler gönderir.