İpekyolu’nda 10 araçlık zincirleme kaza: 2 ölü, 10’dan fazla yaralı

Mardin'de Kızıltepe-Nusaybin ilçeleri arasında İpekyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında en az 10 aracın birbiriyle çarpıştığı ve yaşanan trafik kazasında en az 2 ölü ve 10'un üzerinde yaralı olduğu öğrenildi.

Kaza, Kızıltepe ilçesine 7 kilometre mesafede bulunan kırsal Çamlıca Mahallesi yakınlarında yaşandı. Alınan ilk bilgilere göre, Nusaybin istikametinden Kızıltepe istikametine gitmekte olan TIR aracına arkasından gelen başka bir TIR'ın çarpmasıyla birlikte aralarında seyahat otobüsünün de bulunduğu 10 araç birbirine çarpması sonucu yaşanan zincirleme trafik kazasında en az 2 kişi öldü.

10'un üzerinde kişinin yaralandığı kazanın olduğu bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi.