Haberler Yaşam Haberleri İpekyolu’nda kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Giriş Tarihi: 9.1.2022 19:04 Son Güncelleme: 9.1.2022 21:36

İpekyolu’nda kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
İpekyolu’nda kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Mardin'de uluslararası tarihi İpekyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 5 de yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesi uluslararası tarihi İpekyolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 ölü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, kaza saat 17.30 sıralarında Nusaybin'e bağlı Girmeli Mahallesi uluslararası İpekyolu'nda meydana geldi.
Cizre yönünden Nusaybin istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 32 AAK 661 plakalı otomobil seyir halindeyken, kontrolden çıkıp takla atarak tarlaya uçtu. Kazada isimleri öğrenilmeyen 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık, Arama ve Kurtarma ve Jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada ağır yaralılardan Muhammed Alkış (22), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada hurdaya dönen otomobil kullanılamaz hale gelerek çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.
Kazayla ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Şanlıurfa sınırında kalleş tuzak! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
SON DAKİKA | Meclis 2 kritik gündemle toplanıyor! Merakla beklenen 12 maddelik yasa teklifi görüşülecek
Yeni modelin detayları ortaya çıktı! KDV’yi düşürmek için kollar sıvandı
DEVA Partili Gürcan'ın Afrin operasyonu öncesi bilgi aktardığı tespit edildi!
SON DAKİKA | Türkiye’de İstanbul dahil 50 ilde yeni dönem! İçişleri Bakanlığı hayatı kolaylaştıracak uygulamayı başlatıyor
Seren Serengil Finlandiya'da yaşayan kardeşlerini paylaştı: Burnumda tütüyorsunuz!
Bu belgesel çok konuşulacak! A Haber, FOX'un maskesini düşürdü
Yerli otomobil Togg’da yeni müjde! İkincisi geliyor: 3 yıllık yükseliş göz kamaştırdı
Mezar açıldı, ünlü iş insanı biyolojik baba çıktı
Meteoroloji açıkladı, sıcaklıklar düşüyor! İstanbul ve Ankara'da kar yağışı etkili olacak
Metaverse gözümüze de girdi
Metaverse gözümüze de girdi
ARKADAŞINA GÖNDER
İpekyolu’nda kaza: 1 ölü, 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA