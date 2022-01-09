İpekyolu’nda kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesi uluslararası tarihi İpekyolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 ölü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza saat 17.30 sıralarında Nusaybin'e bağlı Girmeli Mahallesi uluslararası İpekyolu'nda meydana geldi.

Cizre yönünden Nusaybin istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 32 AAK 661 plakalı otomobil seyir halindeyken, kontrolden çıkıp takla atarak tarlaya uçtu. Kazada isimleri öğrenilmeyen 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık, Arama ve Kurtarma ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada ağır yaralılardan Muhammed Alkış (22), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada hurdaya dönen otomobil kullanılamaz hale gelerek çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Kazayla ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı.