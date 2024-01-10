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Giriş Tarihi: 10.1.2024 11:48 Son Güncelleme: 10.1.2024 11:50

İpekyolu’nda TIR, dehşet saçtı: 3 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu üzerinde Tır, dehşet saçtı 3 kişi yaralandı.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
İpekyolu’nda TIR, dehşet saçtı: 3 yaralı

Kaza, Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu üzeri Midyat kavşağında meydana geldi. Sürücünün ismi öğrenilmeyen Tır, Trafik ışıklarında bir araca çaptıktan sonra yolun sağındaki iş yerlerin önünde 2 otomobile ve iş yerin duvarına çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralanırken 3 araç zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye Sağlık, İtfaiye ve Trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin devlet hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada zarar gören araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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İpekyolu’nda TIR, dehşet saçtı: 3 yaralı
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