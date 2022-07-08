Mardin'in Nusaybin'e bağlı Yolbilen köyü mevki uluslararası İpekyolu üzerinde saat 6:00 sıralarında kaza meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen Irak plakalı lüks araç kontrolden çıkması sonucu defalarca takla atarak tarlaya uçtu. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine 112 Sağlık, İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi.
İpekyolu’nda trafik kazası: 4 yaralı | Video
Yaralılar, ambulanslar ile Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı.