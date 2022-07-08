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Giriş Tarihi: 8.7.2022 12:23 Son Güncelleme: 8.7.2022 13:21

İpekyolu’nda trafik kazası: 4 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks araç takla atması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
İpekyolu’nda trafik kazası: 4 yaralı

Mardin'in Nusaybin'e bağlı Yolbilen köyü mevki uluslararası İpekyolu üzerinde saat 6:00 sıralarında kaza meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen Irak plakalı lüks araç kontrolden çıkması sonucu defalarca takla atarak tarlaya uçtu. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine 112 Sağlık, İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

İpekyolu’nda trafik kazası: 4 yaralı | Video

Yaralılar, ambulanslar ile Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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İpekyolu’nda trafik kazası: 4 yaralı
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