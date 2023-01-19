İpekyolu’nda yabancı plakalı araca silahlı saldırı: 4 ölü

Durumu ağır olan Chiman Shaheen Khalid ve Ahmed Jalaldeen İbrahim Nusyabin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Chiman Shaheen Khalid'ın burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri de otopsi için hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.