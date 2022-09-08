iPhone 11 satışı durduruldu mu, satılıyor mu? iPhone 11 fiyatı ne kadar, kaç TL?

IPHONE 11 SATIŞI DURDURULDU MU?

Apple'ın "Gelecek Zaman" adlı lansmanında Iphone 14 ve Pro modelleri tanıtılırken, bazı ürünlerin de satışı durduruldu. Bunlar arasında Türkiye'de en çok ilgi gören modellerden biri olan Iphone 11 oldu.

2019 yılında çıkış yapan ve döneminin en sevilen ürünlerinden olan Iphone 11, artık Apple mağazalarında satışa sunulmayacak.