Haberler Yaşam Haberleri iPhone 11 satışı durduruldu mu, satılıyor mu? iPhone 11 fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 8.9.2022 10:40 Son Güncelleme: 8.9.2022 10:41

iPhone 11 satışı durduruldu mu, satılıyor mu? iPhone 11 fiyatı ne kadar, kaç TL?

Apple lansmanı gerçekleşti ve iPhone 14 tanıtıldı. Bunun yanı sıra Apple, bazı ürünlerini satıştan kaldırdı. Eski sürümler artık Apple mağazalarında satışa sunulmayacak. Bu sebeple vatandaşlar iPhone 11 satışı durduruldu mu sorusunu yöneltiyor. iPhone 11 satılıyor mu, Apple iPhone 11 satıyor mu merak edilen konular arasında. Peki, iPhone 11 satışı durduruldu mu? İşte Apple tanıtım lansmanı sonrası merak edilenler…

iPhone 11 satışı durduruldu mu, satılıyor mu? iPhone 11 fiyatı ne kadar, kaç TL?

Iphone 11 satışı durduruldu mu sorusu, Apple tanıtım lansmanı sonrası birçok vatandaşın dilinde. Hala en çok satın alınan ve pratikliğiyle kullanıcıların en sevdiği akıllı telefonlardan olan Iphone 11, 14'ün çıkışıyla rafa kalkıyor gibi görünüyor. Apple yeni ürün çıkardığında eski ürünlere güncelleme getirmeyip eski ürünlerini satmayı da bırakıyor. Peki, Iphone 11 satışı durduruldu mu? İşte detaylar...

IPHONE 11 SATIŞI DURDURULDU MU?

Apple'ın "Gelecek Zaman" adlı lansmanında Iphone 14 ve Pro modelleri tanıtılırken, bazı ürünlerin de satışı durduruldu. Bunlar arasında Türkiye'de en çok ilgi gören modellerden biri olan Iphone 11 oldu.

2019 yılında çıkış yapan ve döneminin en sevilen ürünlerinden olan Iphone 11, artık Apple mağazalarında satışa sunulmayacak.

iPHONE 14 ABD SATIŞ FİYATI

iPhone 14, ABD'de 799 dolardan, 14 Plus ise 899 dolardan satışa sunulacak. iPhone 14'ler 9 Eylül'den itibaren ön satışa sunulacak.

YENİ iPHONE'LAR TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

iPhone 14, iPhone 14 Plus ve iPhone 14 Pro Türkiye'de 16 Eylül'de ön satışa çıkacak. Cihazlar 23 Eylül'den itibaren teslim edilecek. Ancak iPhone 14 Pro Max'in ön sipariş ve dağıtım tarihleri belli değil.

İŞTE FİYAT LİSTESİ

iPhone 14- 30.999 TL

iPhone 14 Plus- 34.999 TL

iPhone 14 Pro- 39.999 TL

iPhone 14 Pro Max- 43.999 TL

Apple Watch Series 8

41 mm- 9.299 TL

45 mm- 9.999 TL

Apple Watch Ultra

27.999 TL

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iPhone 11 satışı durduruldu mu, satılıyor mu? iPhone 11 fiyatı ne kadar, kaç TL?
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