iPhone 11 satışı durduruldu mu, satılıyor mu? iPhone 11 fiyatı ne kadar, kaç TL?

Iphone 11 satışı durduruldu mu sorusu, Apple tanıtım lansmanı sonrası birçok vatandaşın dilinde. Hala en çok satın alınan ve pratikliğiyle kullanıcıların en sevdiği akıllı telefonlardan olan Iphone 11, 14'ün çıkışıyla rafa kalkıyor gibi görünüyor. Apple yeni ürün çıkardığında eski ürünlere güncelleme getirmeyip eski ürünlerini satmayı da bırakıyor. Peki, Iphone 11 satışı durduruldu mu? İşte detaylar...
IPHONE 11 SATIŞI DURDURULDU MU?
Apple'ın "Gelecek Zaman" adlı lansmanında Iphone 14 ve Pro modelleri tanıtılırken, bazı ürünlerin de satışı durduruldu. Bunlar arasında Türkiye'de en çok ilgi gören modellerden biri olan Iphone 11 oldu.
2019 yılında çıkış yapan ve döneminin en sevilen ürünlerinden olan Iphone 11, artık Apple mağazalarında satışa sunulmayacak.
YENİ iPHONE'LAR TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?
iPhone 14, iPhone 14 Plus ve iPhone 14 Pro Türkiye'de 16 Eylül'de ön satışa çıkacak. Cihazlar 23 Eylül'den itibaren teslim edilecek. Ancak iPhone 14 Pro Max'in ön sipariş ve dağıtım tarihleri belli değil.
İŞTE FİYAT LİSTESİ
iPhone 14- 30.999 TL
iPhone 14 Plus- 34.999 TL
iPhone 14 Pro- 39.999 TL
iPhone 14 Pro Max- 43.999 TL
Apple Watch Series 8
41 mm- 9.299 TL
45 mm- 9.999 TL
Apple Watch Ultra
27.999 TL