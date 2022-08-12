iPhone 14 fiyatı, çıkış tarihi ve özellikleri: Apple iPhone 14 ne zaman çıkacak ve yeni renkleri neler olacak?

Teknoloji tutkunları iPhone 14 ne zaman çıkacak ve ne kadar olacak sorularına Eylül ayına kısa bir zaman kala yanıt aramaya başladı. Yeni renkler olarak; grafit, mavi, mor gibi tonların olması bekleniyor. Binlerce Apple kullanıcısı ve teknoloji tutkunu bu nedenle "iPhone 14 ne zaman çıkacak ve yeni renkleri neler olacak? iPhone 14 fiyatı ne olacak, özellikleri neler?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte ayrıntılar…