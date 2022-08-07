iPhone 14 ne zaman çıkacak? iPhone 14 (Pro/Pro Max) özellikleri neler, fiyatı belli oldu mu?

Her yıl belirli tarihlerde İPhone'un bir üst modelinin tanıtımını gerçekleştiren Apple'ın Eylül ayında iPhone 14 modellerini tanıtması bekleniyor. Renkleri, modelin kalıbı ve özellikleri, fiyat listesi gibi pek çok detay teknoloji severler tarafından araştırılıyor. Peki; iPhone 14 ne zaman çıkacak ve özellikleri neler? iPhone 14 fiyatı açıklandı mı, renkleri belli oldu mu?