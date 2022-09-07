Haberler Yaşam Haberleri İphone 14 tanıtımı canlı izle! Apple ile (Ayfon) İphone 14 tanıtım lansmanı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 7.9.2022 20:03 Son Güncelleme: 7.9.2022 20:04

İphone 14 tanıtımı canlı izle! Apple ile (Ayfon) İphone 14 tanıtım lansmanı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli teknoloji şirketi Apple, iphone ailesinin 14. üyesini canlı yayında yapacağı lansmanla tanıtacak. Yeni telefon ve diğer tüm yeni ürünleri öğrenmek amacıyla İphone 14 tanıtım lansmanı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak? sorularına “iphone 14 lansmanı canlı izle” şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. Apple ile iphone 14 lansmanı canlı izle linki ve tüm detaylar.

İphone 14 tanıtımı canlı izle! Apple ile Ayfon İphone 14 tanıtım lansmanı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak?

Ünlü teknoloji şirketi Apple, İphone 14'ü tanıtım lansmanıyla tüm dünyaya tanıtıyor. Iphone 14 ve diğer tüm ürünlere ilişkin yenilikleri ve fiyatları öğrenmek isteyenler (Ayfon) İphone 14 tanıtım lansmanı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak? soruları üzeriden "İphone 14 tanıtım lansmanı canlı izle" şeklindeki araştırmalarına deva ediyor.

İPHONE 14 TANITIM LANSMANI CANLI İZLE

Apple ile Iphone 14 tanıtım lansmanı canlı yayın izle linki ve diğer tüm bilgiler şöyle;

İPHONE 14 TANITIM LANSMANI NE ZAMAN?

Apple tarafından yayımlanan takvime göre İPhone 14 lansmanı, 7 Eylül 2022 Çarşamba günü gerçekleşecek. Lansmanda İPhone 14, İPhone 14 Max, İPhone 14 Pro ve İPhone 14 Pro Max modelleri tanıtıtılacak. Apple Watch Series 8'in de lansmanda yer alabileceği iddialar arasında.

IPHONE 14 FİYATLARI HAKKINDA İDDİALAR ORTAYA ATILDI!

Gelen son bilgilere göre iPhone 14 fiyatlarının 100 dolardan fazla artabileceği bildirildi. Listelenen Iphone 14 fiyatları şu şekilde:

  • iPhone 14: 6.699 966 dolar
  • iPhone 14 Plus: 1.067 dolar
  • iPhone 14 Pro: 1.428 dolar
  • iPhone 14 Pro Max: 1.572 dolar

IPHONE 14 GELİŞMİŞ KAMERA İLE GELİYOR

Tanıtım tarihine az bir süre kalırken, iPhone 14 hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Aktarılan bilgiye göre, iPhone 14 Pro modellerinin yeni ultra geniş lenslere; yani büyük piksellere sahip olacak.

Yeni sensörler sayesinde kamera, düşük ışık koşullarında daha fazla detay ve ışık yakalayacak. iPhone 14 Pro ve Pro Max'te 8K video çekim imkanı tanıyan 48 megapiksel ana kamera yer alacak.

İPHONE 14 TANITIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

iPhone 14 ailesinin tanıtım tarihi belli oldu! iPhone 14 ailesinin tanıtılacağı etkinlik, 7 Eylül 2022 Çarşamba günü gerçekleşecek. Apple tarafından aktarılan bilgilere göre, "Far Out" ismini taşıyan etkinlik, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Etkinlik ile tanıtılması beklenen diğer Apple ürünleri ise yeni Apple Watch modelleri ve ikinci nesil AirPods Pro olarak ön plana çıkıyor.

İPHONE 14 TANITIMI CANLI İZLE

Aşağıda yer alan linkle İphone 14 tanıtım lansmanını canlı yayın üzerinden izleyebilirsiniz.

https://apple.co/3evBQ06

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İphone 14 tanıtımı canlı izle! Apple ile (Ayfon) İphone 14 tanıtım lansmanı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak?
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