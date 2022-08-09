iPhone kullanıcılarına müjde! Yeni iPhonelardan silinen o özellik iOS 16 ile geri dönüyor

iPhone X'in çentiği ile kaybolan, Apple kullanıcılarının merakla beklediği o gösterge iOS 16 ile geri dönüyor. iOS 16'nın son beta sürümünde Apple hayranlarının beklediği o özellik geliyor. iPhone 14'ün çıkmasına az bir süre kala Apple tüketicileri en iyi şekilde tatmin etmeye çalışıyor. İşte iOS 16 ile gelecek o eski özellik