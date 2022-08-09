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Giriş Tarihi: 9.8.2022 10:39

iPhone kullanıcılarına müjde! Yeni iPhonelardan silinen o özellik iOS 16 ile geri dönüyor

Teknoloji devi Apple, iOS 16 için çıkacan meta 5 içerisine uzun süredir iPhonelarda bulunmayan, kullanıcıların sürekli olarak geri gelmesini istediği o özelliği paylaştı. Buna göre iOS 16 ile iPhone sahipleri o özelliğe kavuşuyor. Müjde, geliştiricilerin test etmesi için gönderilen iOS’un yeni beta sürümüyle verildi.

iPhone kullanıcılarına müjde! Yeni iPhonelardan silinen o özellik iOS 16 ile geri dönüyor

iPhone X'in çentiği ile kaybolan, Apple kullanıcılarının merakla beklediği o gösterge iOS 16 ile geri dönüyor. iOS 16'nın son beta sürümünde Apple hayranlarının beklediği o özellik geliyor. iPhone 14'ün çıkmasına az bir süre kala Apple tüketicileri en iyi şekilde tatmin etmeye çalışıyor. İşte iOS 16 ile gelecek o eski özellik

IOS 16 İLE GELİYOR

iOS 16'nın son beta sürümünde pil yüzdesi durum çubuğuna geri dönüyor. Bu özellik, iOS'un pil ayarlarından etkinleştirilebilecek. Firma yeni sürüme anlaşıldığı gibi rakamsal bir pil göstergesi de ekleyecek. Böylece kullanıcılar kalan şarj miktarını tamı tamına öğrenebilecek. Yeni teknoloji ile birlikte rakamlar seviye direkt olarak gösterilecek.

İPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple'ın eylül ayında yeni iPhone'un lansmanını yapması artık kurala dönüşmüş durumda. Bu nedenle yeni iPhone 14 ailesinin de Eylül 2022'de tanıtılacağını söyleyebiliriz.

Son iddialara göre Apple iPhone 14 ailesini 13 Eylül'de tanıtacak.

IPHONE 14 NE KADAR OLACAK?

iPhone 14 tahmini fiyatlar şu şekilde olması bekleniyor:

iPhone 14 - 799 dolar

iPhone 14 Max - 899 dolar

iPhone 14 Pro - 1099 dolar

iPhone 14 Pro Max - 1199 dolar

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iPhone kullanıcılarına müjde! Yeni iPhonelardan silinen o özellik iOS 16 ile geri dönüyor
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