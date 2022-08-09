iPhone kullanıcılarına müjde! Yeni iPhonelardan silinen o özellik iOS 16 ile geri dönüyor

iPhone X'in çentiği ile kaybolan, Apple kullanıcılarının merakla beklediği o gösterge iOS 16 ile geri dönüyor. iOS 16'nın son beta sürümünde Apple hayranlarının beklediği o özellik geliyor. iPhone 14'ün çıkmasına az bir süre kala Apple tüketicileri en iyi şekilde tatmin etmeye çalışıyor. İşte iOS 16 ile gelecek o eski özellik
IOS 16 İLE GELİYOR
iOS 16'nın son beta sürümünde pil yüzdesi durum çubuğuna geri dönüyor. Bu özellik, iOS'un pil ayarlarından etkinleştirilebilecek. Firma yeni sürüme anlaşıldığı gibi rakamsal bir pil göstergesi de ekleyecek. Böylece kullanıcılar kalan şarj miktarını tamı tamına öğrenebilecek. Yeni teknoloji ile birlikte rakamlar seviye direkt olarak gösterilecek.