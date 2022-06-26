Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da ipi kopan deniz paraşütü 500 metre sürüklenip düştü: 2 turist yaralı
Giriş Tarihi: 26.6.2022 22:13 Son Güncelleme: 26.6.2022 22:21

Antalya'da ipi kopan deniz paraşütü 500 metre sürüklenip düştü: 2 turist yaralı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Antalya’da ipi kopan deniz paraşütü 500 metre sürüklenip düştü: 2 turist yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tekneye bağlı deniz paraşütünün ipi kopması sonucu elektrik direğine takıldıktan sonra düşen paraşütte bulunan Alman uyruklu Maria Madelena Ebert (31) ve Deniz Elena Arslan (32) yaralandı.

Side'yi alarma geçiren olay ikindi saatlerinde meydana geldi. Side'de bulunan beş yıldızlı bir otelin sahilinde sürat teknesine iple bağlı paraşütle yapılan bir aktivite olan 'parasailing' yapan Alman uyruklu Maria Madelena Ebert ve Deniz Elena Arslan havada paraşüt ipinin kopması ve rüzgarın da etkisiyle sürüklenmeye başladı. Paraşüt, kıyıdan 500 metre mesafedeki bir zeytinliğin yanındaki elektrik direğine takıldı. Bu sırada düşen Maria Madelena Ebert ile Deniz Elena Arslan yaralandı.

ELEKTRİK TELİ KOPTU, YANGIN ÇIKTI
Elektrik telinin kopması sonrası zeytinlikte de yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan turistler özel bir hastaneye götürülürken, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yangını kısa sürede söndürdü. Tellere takılan paraşüt ise elektrik dağıtım şirketi görevlilerince indirilirken, kopan tel de onarıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

TELLERE TAKILMAMAK İÇİN CABA SARFETTİLEN
Olayın görgü tanıkları paraşütün tellere takılması halinde felaket yaşanacağını söylediler. Alman uyruklu Maria Madelena Ebert ile Deniz Elena'nın paraşütün tellere takılmaması için büyük çaba harcadığını belirten görgü tanıkları, "Son anda paraşütün teller temasınıa engel oldular. Hayatlarını kurtarmayı başardılar" diye konuştular.

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Antalya'da ipi kopan deniz paraşütü 500 metre sürüklenip düştü: 2 turist yaralı
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