İple boğup dereye attılar

Muğla'da yaşayan 24 yaşındaki Kerim Bozan, eski İngiliz sevgilisi ve onun Iraklı yeni erkek arkadaşı tarafından tuzağa düşürülerek bindirildiği otomobilde iple boğulduktan sonra dere yatağına atıldı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde turizm sektöründe çalışan Kerim Bozan (24), daha önce bir süre birlikte olduğu eski sevgilisi, İngiliz uyruklu Elizabeth Rose Oleary (37) ile kadının yeni sevgilisi Irak uyruklu Haydar Mahdi Kareen Suwaed (31) tarafından, tuzağa düşürülerek bindirildiği otomobilde iple boğuldu. Cesedi de Seydikemer ilçesine bağlı Boğalar Mahallesi'ndeki dere yatağına atıldı. Jandarmanın, güvenlik kameralarından kimliklerini tespit ettiği şüpheliler gözaltına alındı. İfadesinde cinayeti itiraf eden Haydar Mahdi Kareen Suwaed, "Elizabeth, ortak arkadaşımız Kerim'in kendisine mesaj atarak ya da sözlü olarak rahatsız ettiğini söyledi. Kerim ile konuşarak uyardım. Uyarılarıma rağmen sevgilimi rahatsız etmeye devam etti. Hırdavatçıdan satın aldığım ipi boğazına geçirdim ve boğdum. Öldüğünden emin olduktan sonra cesedi kimsenin bulamayacağını düşündüğüm dere yatağına attık" dedi.