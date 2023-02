İpleri emperyalistlerde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'ın Efeler ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı'nda toplam yatırım bedeli 1 milyar 68 milyon lira olan 92 eser, hizmet ve yatırım ile Söke OSB'de özel sektöre ait toplam 835 milyon lira yatırım bedelli 5 yeni fabrikanın toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan meydanı dolduran coşkulu kalabalığa hitabında özetle şunları söyledi:6'lı Masa'nın mutabakat metni güvensizliğin, istikrarsızlığın, çekişmenin sembolü olan eski Türkiye'yi yeniden hortlatma vaadidir. 6'lı Masa'da hazırladıkları program için 'Avrupa bize aferin diyecek' diye övünenler, Menderes'in de kendisini yargılayanlara mektubunda dediği gibi iplerinin emperyalist sömürgecilerin elinde olduğunu biliyoruz. Biz hayatımızın her döneminde bilhassa da son 20 yıldır her alanda emperyalist sömürgecilere karşı mücadele vererek ülkemizi bugünkü seviyesine getirdik. Bugün de bizim ve ülkemiz aleyhinde yürütülen kampanyaların çoğu yalan ve iftira üzerine kurulu saldırıların sebebi özgür Türkiye'nin yolunu açtığımız içindir. Aydın'dan bir kez daha meydan okuyorum. Türkiye'nin ayağına tekrar prangalar vurmayı başaramayacaksınız. Milletimizin kazanımlarını elinden almayı başaramayacaksınız. 2023 hedeflerine engel olamadığınız gibi Türkiye Yüzyılı'nın inşasının önüne de geçemeyeceksiniz.Bizim ne Cumhuriyetimizi kurmamız, ne demokrasiye geçişimiz, ne kalkınma hamlemizi gerçekleştirmemiz kolay oldu. Bu sürecin şahikası AK Parti'nin 20 yılda ülkemize kazandırdığı eser ve hizmetlerdir. Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin en yakın şahidi sizlersiniz. Program diye millete sundukları metindeki vaatlerin çoğu ya bizim tarafımızdan son 20 yılda yapılmış ya da zaten yapılmakta olan işler. 14 Mayıs'ta bir kez daha hep beraber sizlerle sandığa gidip sandıkları patlatmaya var mıyız?Milli Mücadele'nin resmen ilanının adı olarak gördüğümüz 23 Nisan 1920'den, Demokrat Parti'nin iktidara geldiği 14 Mayıs 1950'den, oradan 14 Mayıs 2023'e varan uzun ve meşakatli süreçte ödediğimiz her bedelin karşılığını alacağımız döneme giriyoruz. Biz Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çıkıyoruz. Bırakın dirisine, ölüsüne bile tahammül edemeyenler, Menderes'in "Yeter söz milletindir" sloganına çökmeye çalışanlar kim? Bay bay Kemal. 14 Mayıs, Kemal'in 'Bay bay Kemal' olacağı gündür. Hep söylediğimiz gibi bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Yahu 'Bay bay Kemal' hangi yüzle kalkıp da utanmadan Menderes'e ait olan "Yeter söz milletindir" ifadesine çöküyor. Ne yüzsüzsünüz ya. Bunu bir de partisinin binasına asıyor. Bay Kemal, rahmetliden sonra slogan bize aittir. Bunlarda yüz yok ki. 14 Mayıs'ta bunlara öyle cevap verin ki bir daha bellerini doğrultamasınlar.Başkan Erdoğan, 27 Mayıs darbesinden bir gün sonra seçilmiş Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarını idama gönderen Cemal Gürsel ile İsmet İnönü arasında gerçekleşen skandal diyaloğu anlattı:Menderes ve arkadaşlarının yargılandığı Yassıada'yı, Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirdik. CHP'den farkımız bu. Allah ülkemize bir daha böyle felaketler, acılar yaşatmasın diyoruz. Cemal Gürsel'in ilk işi İnönü'yü telefonla aramak oldu. Gürsel, İnönü'ye "Emirleriniz bizim için peygamber buyruğudur paşam" diyordu. İşte CHP bu. Bunları iyi tanıyın. Milletimiz Menderes'i de mücadelesini de kalbinin en mutena köşesinde yaşatmış, onun mirasını yeniden ayağa kaldırmıştır.Başkan Erdoğan, "Rahmetli Menderes'in demokrasi bayrağını kaldırdığı Aydın, Türkiye Yüzyılı'na hazır" mesajıyla Twitter hesabından bir video paylaştı. Videoda Aydınlı merhum Başbakan Adnan Menderes'in görüntüleri ve "Türk milletinin zekâ ve gayretinin mahsulü olan binbir eserden birisine bile başlarını çevirip baktılar mı? Milletin olan her güzel şeyden, birisini dahi benimsemek faziletini gösterdiler mi? Hayır. Aksine her muhteşem eseri bir felaket diye göstermek için senelerdir nasıl çırpındıklarını milletçe bilmiyor muyuz?" sözlerine de yer verildi.Başkan Erdoğan'ın Aydın'da kurdelesini kestiği 1 milyar 68 milyon lira olan 92 eser, hizmet ve yatırım arasında toplam 157 bin metrekarelik alana sahip 4 millet bahçesi, 3 bin 327 konut ile 7 bin konutluk altyapısı hazır arsa, Koçarlı, Köşk, Germencik, Yenipazar ve Sultanhisar ilçelerine doğalgaz bağlantısı, Devlet Su İşleri'ne ait 5 proje de bulunuyor. Erdoğan, Söke OSB'de özel sektöre ait 5 yeni fabrikanın da açılışını yaptı.Başkan Erdoğan, Nazilli ilçesinde de halka hitap etti: Masanın altında birbirlerinin ayağını tekmeliyorlar. Size Batı "Aferin" desin. Bize Ayşem, Fatmam "Aferin" desin.