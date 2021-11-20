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Giriş Tarihi: 20.11.2021 00:20

İplik fabrikasındaki yangın söndürüldü

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
İplik fabrikasındaki yangın söndürüldü

Uşak’ta bir iplik fabrikasında, çıkan yangın yaklaşık 6 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.

Uşak'ta Organize Sanayi bölgesinde saat 14.00 sıralarında bir iplik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanı göre işçiler durumu 112 acil ihbar hattına bildirdi. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, fabrikanın harmanlama bölümünde başlayıp ardından depo bölümüne sıçrayan yangına müdahale etti.

Ayrıca yangın söndürme çalışmaları devam ederken olay yerine Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın gelerek, İtfaiye Müdürü Kudret Aydın'dan yangınla ilgili bilgiler aldı ve fabrika sahipleri ile görüştü. Öte yandan, ekskavatör ile yangının 4'üncü saatinde fabrikanın arka tarafında bulunan duvarlar yıkılarak yanmaya devam eden tekstil malzemeleri dışarı alındı. Yaklaşık 6 saatlik çalışma sonrasında yangın söndürüldü. Ekiplerin fabrikanın yanan kısımlarında soğutma çalışması yaptığı öğrenildi.

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İplik fabrikasındaki yangın söndürüldü
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