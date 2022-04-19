Irak sınırında annesini kaybeden yavru ayıya köylüler sahip çıktı

Kuzey Irak sınırında bulunan Hakkâri'nin Çukurca ilçesindeki Kazan Vadisi'nde odun toplamaya giden bir grup köylü, bir yavru ayı ile karşılaştı. Bir süre annesini arayan köylüler, yavru ayının izini kaybettiğini belirledi. Köylüler, yavru ayıyı yiyecekle beslemeye çalıştı, ancak halen süt ile beslenme döneminde olduğu belirlenen zavallı ayı köylüler, Çukurca ilçe merkezine getirdi. Yavru ayıya süt verildikten sonra olay Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkâri İl Müdürlüğü'ne bildirildi. Kısa sürede Çukurca ilçesine gelen görevliler, yavru ayıya önce muayene etti. Ardından doğa koruma görevlileri aç olduğunu belirledikleri yavru ayıya, biberonla süt verdi.

ANNESİ BULUNAMADI

Yaklaşık 1,5 aylık olduğu öğrenilen ayı yavrusunu teslim alan görevliler, annesini bulmak için bölgede 5 gün izleme çalışması yürüttü. Ayı yavrusunu da belli aralıklarla araziye bırakan görevliler, çalışmalara rağmen anne ayıdan bir ize ulaşamadı. Çukurca'da vatandaşlar tarafından da bir süre sevilen minik yavru ayı, ardından Van Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi. Yetkililer, ayının doğal hayatta yaşayacak düzeye geldikten sonra yaşam alanına bırakılacağını söyledi. Çukurcalı vatandaşlardan Budakbey Ertunç, yavru ayıyı kucağına alıp severken, doğal ortamda yaşayan yaban hayvanların öldürülmemesi gerektiğine işaret etti.