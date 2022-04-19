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Giriş Tarihi: 19.4.2022 13:49 Son Güncelleme: 19.4.2022 13:55

Irak sınırında annesini kaybeden yavru ayıya köylüler sahip çıktı

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Irak sınırında annesini kaybeden yavru ayıya köylüler sahip çıktı

Kuzey Irak’ın sınırının sıfır noktasında yer alan Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde kırsal alanda odun toplayan köylüler tarafından bulunan yavru ayıya bölgede insanlar sahip çıktı. Acıktığı belirlenen yavru ayı biberondan süt ile beslendi ve ardından doğa koruma ekiplerine teslim edildi.

Kuzey Irak sınırında bulunan Hakkâri'nin Çukurca ilçesindeki Kazan Vadisi'nde odun toplamaya giden bir grup köylü, bir yavru ayı ile karşılaştı. Bir süre annesini arayan köylüler, yavru ayının izini kaybettiğini belirledi. Köylüler, yavru ayıyı yiyecekle beslemeye çalıştı, ancak halen süt ile beslenme döneminde olduğu belirlenen zavallı ayı köylüler, Çukurca ilçe merkezine getirdi. Yavru ayıya süt verildikten sonra olay Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkâri İl Müdürlüğü'ne bildirildi. Kısa sürede Çukurca ilçesine gelen görevliler, yavru ayıya önce muayene etti. Ardından doğa koruma görevlileri aç olduğunu belirledikleri yavru ayıya, biberonla süt verdi.

ANNESİ BULUNAMADI

Yaklaşık 1,5 aylık olduğu öğrenilen ayı yavrusunu teslim alan görevliler, annesini bulmak için bölgede 5 gün izleme çalışması yürüttü. Ayı yavrusunu da belli aralıklarla araziye bırakan görevliler, çalışmalara rağmen anne ayıdan bir ize ulaşamadı. Çukurca'da vatandaşlar tarafından da bir süre sevilen minik yavru ayı, ardından Van Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi. Yetkililer, ayının doğal hayatta yaşayacak düzeye geldikten sonra yaşam alanına bırakılacağını söyledi. Çukurcalı vatandaşlardan Budakbey Ertunç, yavru ayıyı kucağına alıp severken, doğal ortamda yaşayan yaban hayvanların öldürülmemesi gerektiğine işaret etti.

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Irak sınırında annesini kaybeden yavru ayıya köylüler sahip çıktı
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