Irak sınırındaki Çukurca’da terör bitti! Bereketli topraklarda tarım başladı

Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, bölgede terörün bitmesiyle birlikte tarıma elverişli toprakları her yanıyla değerlendirilmeye devam ettiklerini belirtti. İlçenin tarıma çok elverişli olduğunu, birçok tarım ürünlerin ekilmesi için çiftçileri yönlendirerek teşvik kapsamında ekilen ürünlerin alım garantisi getirdikleri belirterek, çeltik, susam, maş fasulyesi, mısır, incir ve kuru üzümün üretimine ağırlık verdiklerini ifade etti. Kumcu, kaymakamlık bünyesinde kurulan Zap markası adı altında ilçede üretilen birçok ürünün kadın kooperatifi aracılığıyla Türkiye ve Dünya'nın çeşitli noktasına ulaştırdıklarını da kaydetti.





"ÇUKURCA ARTIK HUZUR VE TARIMIN BAŞKENTİDİR"

AK Partili Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir, bölgede sağlanan huzur ortamıyla birlikte ilçedeki bereketli tarım arazilerinin her karışını değerlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti. İlçeye bağlı kırsal Dutluca ve Bey Mahallesi ile birçok tarım arazileri için sulama kanalları yapıldığını belirten Demir, "Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortak seralar faaliyete sokuldu. Aynı zamanda belediyeye bağlı kırsal Emir Şaban Mahallesine bağlı Beşük mevkiinde bulunan seralarda vatandaşlar için ihtiyaca göre fide ekimi yapıldı.

Çukurca artık terörle anılmıyor. Yıllarca terörden büyük acılar çeken ilçemizde huzur ve tarım başkenti olması için her türlü proje ve çalışmaların aralıksız bir şekilde devam edecektir" dedi.

"HUZUR İÇİNDE TOPRAKLARIMIZI EKİYORUZ"

Bu bölgelere yıllarca terör nedeniyle gelemediklerini ancak son dönemlerde devletin güven ortamı oluşturduğuna dikkat çeken çiftçi Mevlan Erol, "Burası Irak sınırına sıfır noktada bir yerdir. Buralar uzun yıllar ekip biçilmedi. Ama artık huzur içinde topraklarımızı ekiyoruz" dedi.