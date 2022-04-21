Irak-Türkiye-Avrupa üçgenindeki uyuşturucu ticaretinde yargıtay kararı

Bulgaristan uyruklu tır şoförü Zhıvko Antonov Andreev, 2019 yılında Irak'a yük götürmek için Türkiye'ye giriş yaptı. Andreev, buradan Silopi'ye ve Habur Sınır Kapısından da Irak'a geçti. Irak'ta tırdaki yükü indirdikten sonra Duhok'a doğru yola çıkan Andreev, Duhok'ta bir gece konakladı. Ertesi gün uyandıktan sonra yola çıkan Andreev, Türkiye'ye girmek için Sınır Kapısından giriş yaparak Kapıkule Sınır Kapısına doğru yola koyuldu. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerine Irak'tan gelip Avrupa'ya çıkış yapacak olan Andreev kontrolündeki tırın Kapıkule Sınır Kapısına yaklaştığını bildirdi. Bunun üzerine Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmalar yapıldı ve şüpheli tır gümrük bölgesine giriş yaptıktan sonra X-Ray (röntgen) taramasına sevk edildi. Yapılan tarama sonucunda x-ray operatörü tırın ön kısmında şüpheli bölge olduğunu belirledi. Daha sonra detaylı kontrollerinin yapılabilmesi için tır hangara alındı. Burada dedektör köpekler "Benga" ve "Maske" tarafından yapılan aramada araç içerisinde 130 adet paket içerisinde toplam ağırlığı 67,3 kilogram eroin ele geçirildi.

40,9 KİLOGRAM SAF EROİN ELDE EDİLEBİLİR

Ele geçirilen eroinlerin saflık oranlarının tespiti için paketler İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne gönderildi. Yapılan inceleme sonrasında hazırlanan uzmanlık raporunda, net ağırlığı 65 kilogram gelen eroin miktarının yüzde 63 oranında toplam 40,9 kilogram saflığı olduğu belirtildi.

UYUŞTURUCUDAN HABERİ YOKMUŞ

Bunun üzerine Andreev hakkında Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Andreev, yargılama sırasında yaptığı savunmasında tırda bulunan uyuşturucu madde konusunda bilgisinin olmadığını söyledi. Mahkeme heyetinin kararında, Andreev'in tırda bulunan gizli bölmede ele geçirilen 40,9 kilogram saf eroin elde edilebilecek nitelikteki uyuşturucu maddeleri Kapıkule Gümrük kapısından yurt dışına çıkarmaya çalıştığının sabit olduğunu belirtti.

"UYUŞTURUCU MADDE NAKLETME" SUÇUNU OLUŞTURUR

Sanık hakkında "uyuşturucu madde ihraç etmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması istemiyle dava açıldığı belirtilen kararda, sanığın Kapıkule Sınır Kapısında uyuşturucu madde ile yakalandığı belirtilerek, sanığın transit geçiş niteliğindeki eyleminin ihraç değil, "uyuşturucu madde nakletme" suçunu oluşturduğu belirtildi. Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi, ticaret amacıyla uyuşturucu maddeyi transit geçiş niteliğinde naklettiği anlaşılan Zhıvko Antonov Andrev'e 20 yıl hapis ve 300 bin lira adli para cezası verilmesine hükmetti.

YARGITAY 20 YIL HAPİS VE 300 BİN LİRA PARA CEZASINI ONADI

Karar sonrasında sanık avukat istinaf yoluna başvurdu. Başvuru sonrasında dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesine gitti. Daire, yerel mahkemece verilen kararı hukuka uygun buldu. Bunun üzerine dosya temyiz edildi. Temyiz istemi sonrasında dosya Yargıtay 10. Ceza Dairesine geldi. Daire heyeti, dosyayla ilgili olarak temyiz incelemesini tamamladı. Heyet, temyiz istemini esastan reddederek yerel mahkeme tarafından verilen 20 yıl hapis ve 300 bin lira adli para cezasını onadı.